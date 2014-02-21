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时事要闻 | 2014年 2月 21日 星期五 18:24 BJT

乌克兰反对派料签署结束危机的协议--欧盟外交官

一名欧盟高级外交官称，乌克兰总统亚努科维奇和反对派周五料签署由欧盟促成的协议，以解决乌克兰危机，尽管反对派仍想对协议作出一些修改。

该外交官并未给出细节，只是说协议将安排9月进行的宪法改革计划。外界广泛预期改革将削减总统的权力。（完）

编译：李富强 发稿：王燕焜

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