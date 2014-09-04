《RUSSELL专栏》乌克兰冲突或将促成欧洲与俄国分头寻觅能源供需管道

图中为斯洛伐克与乌克兰边境一座天然气压缩站的管道，摄于2014年9月2日。 REUTERS/David W Cerny

(本文作者为路透专栏作家，以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 Clyde Russell

路透澳洲朗塞斯顿9月4日 - 阴谋论者应该对这个说法很有兴趣：美国支持液化天然气(LNG)项目人士，与煤矿商及中国天然气买家联手，收买俄罗斯总统普京，让他去煽动乌克兰的反叛势力。

这当然是异想天开，但这确实凸显出，当前乌克兰危机的主要造福对象，应该是那些能够从全球能源供需版图洗牌中获利的角色。这个势力洗牌或许将成为乌克兰冲突所留下的长远影响。

虽然迫在眉睫的焦点是设法使乌克兰恢复和平，但更长期的影响，可能是欧洲寻找取代俄罗斯天然气的能源供给，以及俄罗斯寻找其他能源出口市场。

俄罗斯总统普京周三提出乌克兰东部停火计划，但乌克兰总理对该提议嗤之以鼻。

虽然这场冲突尚未影响到俄罗斯经由乌克兰向欧洲输送天然气，但冲突拖得愈久，风险就愈高。

欧盟约三分之一的天然气要由俄罗斯来供应，而且这其中的很大一部分是经由乌克兰的管道进行输送。

迄今为止，欧洲面对乌克兰危机的应对之举是增加天然气储备。欧洲28国的油罐目前储备已经达到71%的容装量，去年这个时候的容量则仅使用了34%。

虽然这可能有助于减轻今年冬季的潜在短缺，但很多欧洲国家的能源安全问题依然存在，他们仍在很大程度上仰赖于俄罗斯的供给，而俄罗斯在他们的眼中已经愈发对地区稳定构成威胁。

此外，由于一些小国家是俄罗斯天然气和石油输送管道的必经之路，这些国家的不稳定也给欧洲国家带来风险。

谨慎的做法是分散能源供应来源，特别是对那些严重依赖俄罗斯油气进口的国家，比如希腊和其它东南欧国家。

希腊目前拥有一个小型液化天然气进口终端，克罗地亚也正在修建一个年运力1,000万吨的设施。

波兰正建设一个再气化终端，芬兰、立陶宛、法国和西班牙也在建设或计划建设类似的项目。

对于欧洲进口天然气的国家而言，考虑修建更多LNG接收终端可能是明智举措，或者应鼓励发展欧洲内部管道网线，以备在俄罗斯供应出现问题时能供气。

**美国LNG更具竞争力**

如果对俄罗斯的这种担忧落实到行动，那么正在规划中的美国LNG出口商将成为主要受益者。

目前美国当局已经审批了约4,800万吨/年的产能，第一个项目Sabine

Pass将在明年开始出口。

美国还有潜力至少再增加1.6亿吨/年LNG产能，尽管这些潜在产能都投入建设的可能性比较低。

这主要是因为LNG出口的最初设想，是要瞄准以中国为首的亚洲国家。

但在大宗商品市场，一旦出现供应缺口，这个缺口很快就被弥补，然后市场转为供应过剩，因为项目开发者一窝蜂般地涌入，显然几乎不考虑竞争对手都在做什么。

不过，向欧洲出口更多LNG的可能性或许吸引部分美国开发商，因为坐享更低的运输成本及便宜的页岩气给料(Feedstock)，他们比其他面向欧洲的潜在供应商更具竞争力。

欧洲方面兴趣重燃，美国煤矿商也有可能从中受益，因为他们供应这种燃料的成本效益要优于其它主要出口国家。

当然，包括Gazprom(GAZP.MM)在内的俄罗斯大型能源公司不大可能愿意将欧洲的市场份额拱手相让，因此他们竭力说服买家相信，尽管乌克兰冲突不断，但俄罗斯仍然是可靠的供应方。

不过，俄罗斯企业若继续将目光投向东方，面向中国或者是飞速成长的东南亚市场发掘新客户，也是合情合理的。

俄罗斯与中国达成协议，斥资数以十亿计美元新建年供气量为380亿立方米的输气管，就是一个很好的例子。

普京还在9月1日时表示，他对中国投资者参股Vankor油田的想法表示欢迎。该油田是俄罗斯Rosneft(ROSN.MM)旗下第二大项目。

中国国务院副总理张高丽9月1日访问莫斯科时表示，希望中俄两国的油气巨头进一步扩大能源合作。

趋势一旦开始，往往会自行加速，看来乌克兰冲突进一步刺激欧洲摆脱对俄罗斯能源依赖，而俄罗斯与中国的远东也走得更近了。(完)

(编译 蔡美珍/高琦/李春喜/郑茵 审校 田建华/张明钧)

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