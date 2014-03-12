《独家新闻》欧盟批准针对俄罗斯的资产冻结和旅游禁令的制裁框架

* 欧盟通过针对俄罗斯的资产冻结和旅游禁令的措辞

* 如果俄罗斯继续克里米亚问题上做文章，将实施制裁

* 正式决定将在周一由欧盟外长做出

* 美国、瑞士、加拿大和土耳其预计将效仿欧盟行动

* 市场担心俄罗斯可能采取报复行动，限制能源供应

路透布鲁塞尔3月12日 - 根据路透获悉的文件草案，欧盟成员国已经就对俄罗斯的制裁措辞达成一致，包括针对侵犯乌克兰主权的责任人限制旅游和冻结资产。

长达七页的文件阐述了将采取针对俄罗斯限制性措施的细节，如果俄罗斯在处理克里米亚问题上不做出改变，并开始同国际仲裁人员接洽尝试解决危机，那么欧盟将实施制裁。

如果周一欧盟外长会议上通过该决定，这将是冷战结束后欧盟首次对俄罗斯实施制裁。

美国、瑞士、土耳其、日本和加拿大也将采取协同措施，以确保制裁网紧密有效。

欧盟外长周一在布鲁塞尔开会，预计将正式签署制裁决定，除非俄罗斯做出明显改变，但看来不太可能，目前克里米亚危机没有“降级”的迹象。

周日克里米亚将举行公投，预计将赞成该地区脱离乌克兰，加入俄罗斯。

尽管目前欧洲看似对实施制裁态度坚决，但包括德国在内的国家近期表达了保留意见，因担心俄罗斯可能采取报复行动。

欧盟约三成的能源进口来自俄罗斯，而且欧洲企业在俄罗斯有大量投资，欧洲的银行向俄罗斯有大量的放贷，这会轻易成为俄罗斯当局的目标。（完）