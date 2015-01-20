欧盟称松绑俄罗斯制裁时机不成熟 乌克兰情势加剧

路透布鲁塞尔1月19日 - 欧盟国家的外长周一表示，尽管欧盟外交及安全政策高级代表莫盖里尼提出调停提议，但目前并没有理由解除对俄罗斯的经济制裁。乌克兰的暴力情势加剧。

根据路透记者所见到的一份机密备忘录，莫盖里尼建议，如果俄罗斯执行明斯克和平协议结束分离主义冲突，欧盟各国政府可能开始与俄罗斯就全球外交、贸易与其他议题重启对话。

“鉴于目前乌克兰东部的情形，没有人想放松制裁，”德国外交部长史坦迈尔在欧盟部长会谈后表示。

由于重启和平会谈的努力陷入停顿，叛军在过去一周加强了攻击。周一顿涅茨克机场附近的发生激烈战斗。

莫盖里尼的提议遭到部分欧盟国家质疑，这些国家担心可能对俄罗斯总统普京释出错误信息，让他误认为欧盟的决心有所软化。

“我认为我们现在不应该思考如何恢复接触，”立陶宛外长Linas Linkevicius对记者表示。

莫盖里尼否认欧盟正在考虑对俄罗斯的政策做出180度的转变。

“并没有正常化，绝对没有‘恢复正常’。只有对如何善加利用我们的工具与角色的反思，”莫盖里尼在记者会上表示。

她表示，唯有明斯克停火协议提到执行，欧盟与俄罗斯的关系才有可能转变，“而……当地的最新进展根本不乐观，实际情况恰好相反。”(完)

(编译 陈宗琦；审校 张涛)

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