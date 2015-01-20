欧盟称松绑俄罗斯制裁时机不成熟 乌克兰情势加剧

中国国家主席习近平向韩国当选总统文在寅致贺电 称愿加强合作
路透北京5月10日 - 中国国家主席习近平周三向韩国当选总统文在寅致贺电，并称愿共同维护中韩关系来之不易的成果，在相互理解、相互尊重的基础上，巩固政治互信，妥善处理分歧，加强协调合作，推动两国关系健康稳定发展。
路透布鲁塞尔1月19日 - 欧盟国家的外长周一表示，尽管欧盟外交及安全政策高级代表莫盖里尼提出调停提议，但目前并没有理由解除对俄罗斯的经济制裁。乌克兰的暴力情势加剧。
根据路透记者所见到的一份机密备忘录，莫盖里尼建议，如果俄罗斯执行明斯克和平协议结束分离主义冲突，欧盟各国政府可能开始与俄罗斯就全球外交、贸易与其他议题重启对话。
“鉴于目前乌克兰东部的情形，没有人想放松制裁，”德国外交部长史坦迈尔在欧盟部长会谈后表示。
由于重启和平会谈的努力陷入停顿，叛军在过去一周加强了攻击。周一顿涅茨克机场附近的发生激烈战斗。
莫盖里尼的提议遭到部分欧盟国家质疑，这些国家担心可能对俄罗斯总统普京释出错误信息，让他误认为欧盟的决心有所软化。
“我认为我们现在不应该思考如何恢复接触，”立陶宛外长Linas Linkevicius对记者表示。
莫盖里尼否认欧盟正在考虑对俄罗斯的政策做出180度的转变。
“并没有正常化，绝对没有‘恢复正常’。只有对如何善加利用我们的工具与角色的反思，”莫盖里尼在记者会上表示。
她表示，唯有明斯克停火协议提到执行，欧盟与俄罗斯的关系才有可能转变，“而……当地的最新进展根本不乐观，实际情况恰好相反。”(完)
(编译 陈宗琦；审校 张涛)
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
路透北京5月10日 - 中国国家主席习近平周三向韩国当选总统文在寅致贺电，并称愿共同维护中韩关系来之不易的成果，在相互理解、相互尊重的基础上，巩固政治互信，妥善处理分歧，加强协调合作，推动两国关系健康稳定发展。
路透华盛顿5月9日 - 美国总统特朗普周二突然开除美国FBI局长科米(James Comey)，表示科米无法再有效领导FBI。科米的解职，或为他在去年大选期间对民主党总统候选人希拉里克林顿电邮门调查的政治余波。
路透首尔5月10日 - 韩国联合通讯社报导，韩国总统文在寅已提名全罗南道知事Lee Nak-yon为下任国务总理，并将在周三晚些时候正式宣布。