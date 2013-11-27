普京称未诱使乌克兰暂停与欧盟签署协定

路透意大利的里雅斯特11月26日 -乌克兰决定暂停与欧盟签署联系国协定，欧盟指责是俄罗斯在对乌克兰施压，俄罗斯总统普京周二对此予以反驳，并否认俄罗斯与乌克兰达成了低价天然气供应协议。

普京否认曾向乌克兰施压，促使后者暂停与欧盟签署协定。普京称，他担心俄罗斯的市场会充斥来自欧盟的商品。

他在与意大利总理莱塔会面后举行的联合记者会上称：“我们还没准备好以那样的姿态对欧盟商品敞开大门。”

“我希望我们在布鲁塞尔的朋友--我在欧盟委员会内私交不错的朋友--不要说话那么刺耳。”

欧盟理事会主席范龙佩和欧盟委员会主席巴罗佐周一在声明中称，他们强烈反对俄罗斯在乌克兰相关决定上的立场和做法。

当被问及是否承诺向乌克兰供应低价天然气、诱使后者暂停与欧盟签署协定而向俄罗斯靠拢时，普京表示，他和乌克兰官员未曾讨论过修改2009年的天然气供应合同。（完）

编译：朱淑珍 发稿：王凤昌

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