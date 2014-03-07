乌俄对峙牵动汇市神经 美联储政策前景利好美元

图中分别为百元面额的美元及小面额土耳其里拉。 REUTERS/Murad Sezer

路透北京3月7日 - 本周以来，乌克兰局势持续紧张，多家主要央行先后公布政策决定，汇市神经几乎就没有放松过。

乌俄对峙先是剑拔弩张，后来普京松口称动武只是最后手段，就在欧美与俄展开外交角力之际，克里米亚又意图脱乌入俄，紧张局势一波未平，一波又起。本周初，市场出现的强烈避险意愿推动日圆和瑞郎大幅上扬。日圆兑美元周一曾涨至一个月高位101.25，周五亚洲盘约报102.89。瑞郎兑欧元曾涨至一年高位，周五亚洲盘约报1.2188。

摩根大通分析师认为乌克兰危机可能出现两种情况：第一种，俄经由乌对欧洲的天然气供应可能像2009年1月那样出现中断；另一种是在欧盟家门口爆发军事冲突，但后者的可能性较低。他们表示，欧洲约有25%的天然气是从俄进口。天然气供应中断的风险可能打压欧元兑美元走低。如果发生军事冲突，欧元可能跌0.03-0.05美元。

俄罗斯也为自己的行为付出沉重金融代价，国内股汇债齐跌，卢布兑美元和欧元均重挫至纪录低位。俄央行周一将关键利率从5.5%大幅上调至7%，称因金融稳定和通胀方面的风险上升。当天手握5,000亿美元外储的俄央行强势入市干预，一举抛售100亿美元支撑本币，并表示将根据具体情况决定每日的外汇交易政策。

高度关注地缘政治的同时，市场还先后迎来加拿大、澳洲、英国和欧洲央行的政策决定，几大央行虽各有考虑，但都维持指标利率不变。欧元兑美元周五亚洲时段在两个月高位附近徘徊，0340GMT时，约报1.3857，周四在欧洲央行公布利率决定后曾涨至1.3873的两个月高位。

周五晚间美国将公布备受关注的非农就业报告。路透调查显示，美国2月非农就业岗位料增加15万个。三井住友信托银行资深市场分析师AyakoSera称，15万在市场看来是好得出奇的数字。由于美国冬季异常寒冷，就算实际数字低到12万，市场也不会觉得失望。若数据良好，将扶助美元站在103日圆上方，但市场将保持谨慎，不会把美元推得过高，因为乌克兰危机似乎远未结束。

**路透月度汇率调查**

路透3月汇率调查显示，由于美联储政策调整将提振投资者对美国资产的兴趣，未来一年美元的表现将轻松超越其它主要货币。

美联储在两次宣布削减购债计划后，已明确表示有意在今年结束量化宽松措施。这导致新兴市场遭遇抛压，并激起对美联储将在明年下半年升息的预期。

路透对逾60位分析师的调查显示，美元兑欧元、日圆和英镑未来12个月内料上涨，一个月后预计分别报1.36美元、102日圆和1.66美元；三个月后约在1.34、104和1.65；12个月后约报1.28、110和1.62。

**下周经济数据**

本周末中国将公布贸易、CPI和PPI，下周将公布固定资产投资、社会消费品零售销售总额、工业增加值和房地产销售等一系列经济数据，届时澳元可能成为焦点。因为中国是澳洲重要的出口市场。

除了乌克兰局势的后续进展外，日本、韩国、新西兰央行下周的政策决定亦将得到密切关注。欧美国家将公布的重大数据不多，意法德三国的通胀数据料为欧元区通胀形势提供更多线索，美国的企业库存、零售销售、消费者信心和PPI资料则将透露更多有关经济状况的讯息。(完)

(整理 白云； 审校 屈桂娟)

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