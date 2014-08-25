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时事要闻 | 2014年 8月 25日 星期一 18:12 BJT

乌克兰边防军在乌俄边境附近与叛军交火--乌情报机构

路透基辅8月25日 - 乌克兰军方情报机构周一称，政府军队与一支分离分子武装部队在东南部城镇Novoazovsk附近交火。该城镇距离俄罗斯边境约10公里(6英里)。

该机构在Facebook上发帖称，乌政府边防军在距离该城镇东北5公里处阻止了这支武装部队的前进。Novoazovsk位于亚速海沿岸。(完)

(编译 朱晓军；审校 杜明霞)

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