乌克兰继续打击叛军 同时紧张关注俄军演

路透基辅8月5日 - 乌克兰政府军周二继续进行军事打击，以从亲俄反叛分子手中夺回失地，同时紧张地关注俄罗斯军队在边境的军事演习。

基辅军方表示，截至周二上午的24小时内，政府军与反叛分子交战26次，战斗机攻击了反叛分子阵地以及军事装备集结地。

不过其也承认，反叛力量将其逐出亚西努瓦塔。亚西努瓦塔是靠近顿涅斯克的一个铁路枢纽，政府军周日从叛军手中将其夺回。

紧张局势进一步升温，乌克兰谴责俄罗斯在边境军演是“挑衅行为”，指控俄罗斯战机和无人机侵入乌克兰领空，以及来自俄罗斯方向的越境炮击。(完)

(编译 王丽鑫； 审校 张涛)

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