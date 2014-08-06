乌克兰继续打击叛军 同时紧张关注俄军演

朝鲜在建军85周年之际进行大规模实弹演习--韩联社
路透首尔4月25日 - 韩国联合通讯社周二报导称，朝鲜(北韩)在周二人民军建军85周年当天进行了大规模火炮演习。 韩联社援引未具名韩国政府消息人士的话称，有迹象显示朝鲜军方正在其东海岸城市元山附近地区进行大规模实弹演习。 韩国国防部未立即证实该报导。(完) (编译 徐文焰；审校 王丽鑫)
路透基辅8月5日 - 乌克兰政府军周二继续进行军事打击，以从亲俄反叛分子手中夺回失地，同时紧张地关注俄罗斯军队在边境的军事演习。
基辅军方表示，截至周二上午的24小时内，政府军与反叛分子交战26次，战斗机攻击了反叛分子阵地以及军事装备集结地。
不过其也承认，反叛力量将其逐出亚西努瓦塔。亚西努瓦塔是靠近顿涅斯克的一个铁路枢纽，政府军周日从叛军手中将其夺回。
紧张局势进一步升温，乌克兰谴责俄罗斯在边境军演是“挑衅行为”，指控俄罗斯战机和无人机侵入乌克兰领空，以及来自俄罗斯方向的越境炮击。(完)
(编译 王丽鑫； 审校 张涛)
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路透首尔4月25日 - 韩国联合通讯社周二报导称，朝鲜(北韩)在周二人民军建军85周年当天进行了大规模火炮演习。 韩联社援引未具名韩国政府消息人士的话称，有迹象显示朝鲜军方正在其东海岸城市元山附近地区进行大规模实弹演习。 韩国国防部未立即证实该报导。(完) (编译 徐文焰；审校 王丽鑫)
路透北京4月25日 - 中国最高人民检查院周二称，近日，河北省、贵州省检察机关依法对国家统计局原党组书记、局长王保安涉嫌受贿案，四川省人民政府原副省长李成云涉嫌受贿案提起公诉。
路透华盛顿/北京4月24日 - 美国总统特朗普周一称，联合国安理会必须准备对朝鲜采取新的制裁，因对其最早在周二进行第六次核试验的担忧加剧。