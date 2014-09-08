乌克兰东部再度爆发战火 停火协议面临考验

路透乌克兰顿涅茨克/马里乌波尔9月7日 - 乌克兰东部地区周六战火重燃并持续至周日，造成一名妇女死亡、至少四人受伤，乌克兰政府军与亲俄分离武装之间的停火协议达成不到两天便面临危险。

作为和平路线图的一部分，经乌克兰、俄罗斯、分裂势力首领和欧洲安全与合作组织(OSCE/欧安组织)特使协调，双方达成停火协议。

但亚速海(Sea of Azov)马里乌波尔港口附近周六晚间再次响起炮声。就在几小时前，俄罗斯总统普京和乌克兰总统波罗申科还在电话中认同停火状态得以维持。

叛军控制的顿涅茨克北部郊区周日早间亦发生战斗；顿涅茨克是乌克兰东部的工业枢纽。路透一名记者看见，在政府军控制的当地机场附近，天空弥漫着滚滚浓烟。

“听听，这就是停火的声音，”一位全副武装的叛军士兵以玩笑口吻说道。“战斗还在进行着呢。”

马里乌波尔和顿涅茨克周日大部分时间转为平静，但一位路透目击者傍晚时报告，顿涅茨克城内受到迫击炮的袭击。炮击损毁了一座桥梁，叛军原本在那里设置了路障。

国际特赦组织(Amnesty International)在有关乌克兰冲突的最新报告中，指责亲俄叛军和乌克兰民兵犯下战争罪行，该组织并发布卫星影像，称其显示乌东部有俄罗斯装甲车和炮队集结。

“我们的证据显示，俄罗斯以直接干预和支持东部分裂势力的方式，助长冲突，。俄罗斯必须停止输送武器，也必须停止对一个存在严重侵犯人权行为的叛乱组织提供其它形式的支持。”

俄罗斯否认派军支持乌克兰叛军，也否认对其输送武器，尽管北约组织称有大量确凿证据显示俄方在这么做。

**西方国家到底有没有对乌克兰提供武器？**

乌总统波罗申科周四和周五参加了英国威尔士的北约峰会，同样与会的美国总统奥巴马和其他领导人纷纷敦促普京从乌克兰撤军。北约还批准了全面计划，加强在东欧的防御部署，以应对乌克兰危机。

波罗申科的高级助手Yuri Lytsenko周日在Facebook上发文称，基辅已经在峰会上达成协议，将接受五大盟国提供的武器和军事顾问，这五国分别是美国、法国、意大利、波兰和挪威。

他没有提供进一步细节，但这五个国家中有四国否认提供这些援助。

奥巴马政府的一位高级官员称，美国“没有改变对乌克兰的政策”，目前为止只向乌国提供非杀伤性的军事援助。

这位要求匿名的官员似乎没有排除华府未来某个时候可能会向乌克兰提供武器的可能性。

该官员称，美国目前为止向乌克兰提供了价值7,000万美元的安全援助，并指出，奥巴马已表示过他在“考虑美国还能再做些什么”。

意大利、挪威和波兰的官员也发表了类似的否认言论。(完)

(编译 王兴亚/白云; 审校 郑茵/张若琪)

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