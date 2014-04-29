乌克兰分离主义者占领第二座省会城市 向警方开火

* 分离主义者占领卢甘斯克的建筑物，向警察总部开火

* 美欧对俄罗斯的新制裁力度温和，俄罗斯股市因此上扬

* 若能控制卢甘斯克，分离主义者将可掌控两个省份

路透卢甘斯克4月29日 -数以百计的亲俄罗斯分离主义者周二突袭了乌克兰一个省会城市的政府建筑，并向躲避在地区总部大楼中的警察开火，令他们的反抗活动大幅升级，尽管欧美国家向俄罗斯实施了新一轮制裁。

俄罗斯股市走升，因最新宣布的欧美制裁措施力度温和，只是在现有的制裁名单中增加了少量人士，而并未采取更严厉的手段。

在乌克兰最东部省份的首府卢甘斯克，示威者冲进地区政府大楼，并悬挂分离主义者的旗帜，警方则没有采取任何行动加以阻止。

在现场的一名路透摄影师表示，夜幕降临后，约有20名携带自动武器的反叛人士向躲避在地区总部大楼中的警察开火，并投掷手榴弹，试图迫使后者放下武器。

“(卢甘斯克)地区政府无法控制警力，”乌克兰内政部长Arsen Avakov的助手Stanislav Rechynsky表示。“地方警察毫无作为。”

反政府武装还占领了检察院和电视台。

卢甘斯克的分裂活动似乎让亲俄派武装控制了又一座省会城市。之前他们已经控制了相邻的顿涅茨克省许多地区，在那里成立独立的“顿涅茨克人民共和国”，并宣布5月11日举行全民公投，决定是否脱离乌克兰。

反政府武装加强对卢甘斯克控制，因而将能影响到整个顿巴斯煤田地区。乌克兰的这片国土毗邻俄罗斯，建有大型钢厂和重型机械厂，在乌克兰工业生产中占到约三分之一比重。

这里位于俄罗斯总统普京本月稍早描述的“新俄罗斯”地区的中心。“新俄罗斯”是沙皇在18和19世纪政府该地区时的用词。现在这一地区的多数居民持乌克兰国籍，但母语为俄语。

美国国务卿克里周二发表讲话称，“今日俄罗斯企图改变东西欧的安全版图...无论他们采取何种途径，美国及其盟友都将团结一致保卫乌克兰。”

尽管如此，美国和欧盟官员还是一再明确表示，他们不会考虑军事行动。(完)

(编译 徐文焰/郑茵 审校 龚芳/孙茉莉)

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