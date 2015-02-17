版本:
中国
时事要闻 | 2015年 2月 17日 星期二 15:23 BJT

德乌俄领导人同意采取措施 以确保乌克兰停火--德发言人

路透柏林2月17日 - 德国政府发言人Steffen Seibert周二表示，鉴于乌克兰东部停火形势十分脆弱，总理默克尔与俄罗斯和乌克兰领导人就具体措施达成一致，同意让欧洲安全与合作组织(OSCE/欧安组织)观察乌克兰东部局势。

“德国总理与乌克兰总统要求俄罗斯总统施加影响力，让乌克兰分裂势力执行停火协议，”该发言人在声明中称。

“此外，应该按照明斯克协议，从周二开始撤出重型武器，”他补充说。(完)

(编译 郑茵 审校 王兴亚)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 时事要闻

热门文章

编辑推荐

文章推荐