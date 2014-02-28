在乌克兰的外资银行面临抉择：是走是留？

* 外资银行早已减少在乌克兰曝险

* 可能迎来抢占市场份额的机遇

* 银行将来可能得减记不良贷款

* 俄罗斯银行业者已对市场做出承诺

路透莫斯科2月27日 -外资银行近年来减少了在乌克兰的曝险，而正在上演的危机可能迫使它们做出选择：要么认赔赶紧离开，要么留下来等着抢占市场份额。

俄罗斯银行业者在乌克兰保持相当大的存在，而若干欧洲银行自2008年全球金融危机以来已经撤离。

俄罗斯银行业者似乎愿意在乌克兰坚守，几家大型银行作出长期承诺，不过目前暂停放款。

暴力抗议活动推翻亚努科维奇政权后，乌克兰孱弱的经济进一步逼近债务违约。该国新领导人请求在两年内获得350亿美元援助，以支撑经济。

随着乌克兰货币格里夫纳跌至历史低点，部分银行可能在观察新政府是否如预期那样亲近欧盟。

“你必须决定，是马上认赔离开，还是坚持下去。坚守可能会带来大量损失，但也会获得市场份额，”莫斯科的一位资深银行家表示。

南非标准银行分析师TimothyAsh称，在乌克兰的外资银行一直在缩减资产规模，“只有俄罗斯的银行在乌克兰进行扩张，而它们在乌克兰的前景也不确定。”

分析师指出，外银在乌克兰的主要风险是，格里夫纳贬值使企业和个人难以偿还庞大的外币借款。

评等机构惠誉估计，乌克兰约60%放款是外币贷款。

“焦点在政治面的损害，但我们很快就会开始听到经济上也受到伤害，尤其是和本币崩跌相关的损失。”Weafer称。“(银行)将减记高额的乌克兰贷款组合。”

美国财政部已向各银行示警，留意亚努科维奇和其权力核心集团成员可能疑似转移金融资产。

一位要求匿名的银行家说，无论如何，“如果你贷出大笔款子给亚努科维奇(家族)相关的企业，情况就不会太好。”(完)

(编译 朱晓军/张若琪 审校 张涛/张荻)

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