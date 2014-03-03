亚努科维奇之子的庞大商业帝国受关注

乌克兰前总统亚努科维奇的长子--亚历山大原来学的是牙医，后来建立了庞大的商业帝国，这也是批评人士长期以来诟病亚努科维奇的重要目标。据乌克兰央行数据，亚历山大拥有乌克兰发展银行。此外Mako发言人称，亚历山大全资拥有Mako集团。去年福布斯估计其身家5.1亿美元。图为2010年4日亚努科维奇(右)和亚历山大(左)的资料图片。路透