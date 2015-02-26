乌克兰央行意外禁止外汇交易 但旋即改弦易辙

英国截至4月的三个月房价增幅维持在近四年低位--Halifax
路透伦敦5月8日 - 抵押贷款机构Halifax周一称，英国房价增势维持在近四年来的最弱水平。在退欧对经济的影响不确定之际，这与其他显示楼市放缓的迹象一致。
路透基辅2月25日 - 乌克兰央行周三意外禁止多数外汇交易，不料一夕之间又突然取消禁令，造成市场大乱。
该项禁令是在早上实施，原本要到本周结束时才会解除。乌克兰总理亚采纽克(Arseny Yatseniuk)对此大加鞑伐。但数小时之后，在没有任何的解释下，央行突然改弦易辙。
稍早的禁令让银行间代表客户进行的所有交易戛然而止，这部分的交易占了市场官方交易的绝大多数。市场每日交易额达数以亿计美元。
这也使得真正的汇价整天都无法确定，因几无交易来设定价格，之后央行在市场收盘前出手买进美元。
东部分离主义份子的战争已让乌克兰经济难以稳定，濒临破产边缘，乌克兰货币格里夫纳汇价继2014年腰斩之后，今年迄今又贬值逾半。
国际货币基金组织(IMF)显然深感忧心，周三时表示准备帮助乌克兰处理外汇问题。
IMF一位发言人在华盛顿公布的声明稿称：“IMF人员和乌克兰央行密切联系，随时准备协助其规划措施来因应汇市供需暂时失衡的问题。”
周三在仅有央行进场买美元的情况下，官方汇率向上攀升。但交易员警告说美元需求已被抑制，但一旦取消限制，这反而将更加压低格里夫纳汇价。
市场收盘时，央行公布其以格里夫纳兑美元为28.046的官方汇率买汇8,000万美元，此汇价接近本周刚开始的汇率，较周二暴跌后的收盘价升值12.8%。
周三稍早时，以央行买进美元的汇率来看，暗示格里夫纳将升值近三分之一。但央行没有对此差异加以解释。(完)
(编译 戴素萍/李婷仪 审校 龚芳)
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