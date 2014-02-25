乌克兰在亚努科维奇被罢免后陷入资金困境 呼吁国际紧急救助

* 乌克兰新领导人希望获得金融援助

* 临时总统称，乌克兰濒临违约

* 金融分析师认为违约风险并未迫近

* 欧美暂时还不太可能提供大规模援助资金--官员

* 乌克兰需要成立新政府与IMF展开救助谈判

路透基辅2月24日 -乌克兰周一呼吁国际社会向该国提供紧急援助，称其在未来两年内需要350亿美元。此前该国由俄罗斯支持的总统亚努科维奇被罢免，为该国与俄罗斯政府间的救助谈判投下阴影。

乌克兰临时总统图尔奇诺夫(Oleksander Turchinov)警告称，该国已接近违约，并且“正走入深渊”。美国与欧盟表示，他们正在研究如何帮助乌克兰。

然而欧美方面均表示，只有在该国5月选举结束后，并且是在与国际货币基金组织(IMF)合作的前提下，才可能提供全面的援助。而IMF可能会要求乌克兰实施痛苦的经济改革。

乌克兰一直陷于俄罗斯与欧盟之间的地缘政治角力中。乌克兰在去年12月拒绝与欧盟签订贸易协议，换取俄罗斯提供的150亿美元援助款；现在由于亚努科维奇已经逃亡，该国获得剩下120亿美元救助资金的希望似乎不太大。

图尔奇诺夫表示，“在全球经济复苏背景下，乌克兰经济却将陷入无底洞，且处于即将违约状态。”

不过金融分析师表示，该国经济尚未濒临瓦解。政府公债价格大涨，而公债保险成本下跌，显示投资人有信心该国将免于违约。

欧盟执委会证实已经讨论过诸多选项。欧盟执委会发言人Olivier Bailly表示，“欧盟已经在为乌克兰规划国际经济援助方案，在短中长期内协助其解决乌克兰经济中的挑战。”

欧盟官员表示，欧洲、美国或其他国家不太可能马上拿出如基辅当局所提出的数额。但他们补充道，有可能由欧盟协调提供规模较小的双边贷款，以用于提供短期协助。

一名欧盟执委会官员表示，日本、中国、加拿大、土耳其及美国已经讨论可能的援助方案，同时各界也努力让俄罗斯参与此一进程。

“我们正在研究的很多方案都需要IMF协议就绪，也就是说乌克兰政府正常运转，因此只能等到大选结束后才能实现，”另一位参与救助乌克兰事务的官员表示。

IMF在2010年同意向乌克兰提供155亿美元贷款，但由于该国政府未能实施必要改革而于去年搁置了协议。IMF曾要求乌克兰政府进行的改革包括取消油气补贴和放开汇率浮动。

**对IMF协议的补充**

美国政府周一伸出援手，但是将援助与改革以及IMF的新协议挂钩。

“美国与全球伙伴一起，作好准备向乌克兰提供支持，只要他们进行必要的改革并恢复经济稳定，”白宫发言人卡尼(Jay Carney)表示；他还称“这一支持更便于实施改革，可以作为IMF计划的补充。”

此外美国财政部表示，财政部长杰克卢和IMF总裁拉加德同意，乌克兰的任何改革都将同时需要双边和多边支持。(完)

(编译 徐文焰/张明钧/朱晓军；审校 孙茉莉/张荻)

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