乌克兰4月采购俄罗斯天然气量为3月的三倍--俄能源部长

路透莫斯科4月4日 - 俄罗斯能源部长Alexander Novak周六表示，乌克兰已经要求在4月从俄罗斯进口10亿立方米天然气，是3月进口量的三倍。

乌克兰国家天然气公司Naftogaz与俄罗斯天然气工业股份公司(俄气/Gazprom)(GAZP.MM)周四签署了一份临时协议，将在未来三个月从俄罗斯低价进口天然气。这为两国间旷日持久的天然气价格之争带来了喘息时机。

“Naftogaz已经为4月签订了10亿立方米的天然气采购合约，”Novak在接受国营Rossiya电视台访问时称。

Novak表示，这意味着乌克兰将每日获得约3,300万立方米天然气，而3月约为1,000万立方米。

根据周四签署的协议，乌克兰4-6月当季的天然气采购价格将为每千立方米248美元。

诺瓦克表示，乌克兰夏季时需购买约110-120亿立方米以补充储气，并为过冬做准备。冬季时天然气需求会大幅增加。

他亦指出，新合同保留“无条件支付”(take-or-pay)条款。

“之前合约中就有这项条款，当前的合约仍然有，而且会一直保留至合约终止。”他说。

他并表示，未来三个月唯一不同的就是，若乌克兰因某种原因，进口的天然气量少于合约，俄气不会要求罚金。

“但那不代表是馈赠，这些金额将累积起来，只是不会强索。但诉讼时将呈交斯德哥尔摩仲裁法庭加以考虑。俄气将会提出。”(完)

(编译 徐文焰/张若琪 审校 李爽)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。