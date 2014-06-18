乌克兰怀疑天然气输送管路爆炸是恐怖袭击

路透基辅6月17日 - 乌克兰周二表示，其认为将俄罗斯天然气输往欧洲其他地区的输气管爆炸事件可能是“恐怖行动”，意图败坏乌克兰是可靠供应国的名声。

在俄罗斯因价格争端而切断对乌克兰的天然气供应，但持续向欧盟供气后，发生这起爆炸事件，虽未造成人员伤亡，也没有中断天然气的供应，但却使得紧张情势升高。

内政部发布的声明将这起爆炸案描述为“俄方败坏乌克兰作为天然气领域伙伴国的名声”。

内政部长Arsen Avakov在网站上刊出的声明稿中表示，对于所发生的事件想到好几种可能性，其中重要的可能性为恐怖行动。

“根据当地的居民，就在发生爆炸前，他们听到两次很大声的砰砰声，这可能暗示这起爆炸是蓄意发生的。”

能源部也表示，可能一直都有这种不正当的行为，指称这不是第一次企图对乌克兰运送系统进行恐怖攻击。”

俄罗斯及在乌克兰东部的反叛军均未立即表示看法。(完)

(编译 戴素萍 审校 于春红)

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