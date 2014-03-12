欧洲政经：乌克兰危机对欧洲经济带来的风险可控--德国财长

香港房地产：3月私人住宅楼价按月升幅加快至逾2%，连五月创新高
路透香港4月28日 - 香港差饷物业估价署周五发表临时数字显示，今年3月全港私人住宅楼价指数连涨12个月，连续五个月创新高，按月升幅比2月加快，且为去年10月以来最大单月升幅；中小型住宅仍引领涨势。月内租金指数亦连续四个月上扬，惟幅度远比楼价升势温和。
路透柏林3月12日 - 德国财长部长朔伊布勒周三表示，西方与俄罗斯在乌克兰问题上的僵持很有可能会对欧洲经济带来影响，但风险可控，应不会影响到德国公共财政状况。
“我们将认真对待乌克兰局势带来的金融和经济风险...但我们认为风险可以控制,”他在公布德国2014年预算案的记者会上表示。
“我认为这不仅适用于德国，而且适用于整个欧洲，”他并称德国2014年的预算和财政计划“不会受到负面影响”。(完)
(编译 李春喜; 审校 徐文焰)
路透香港4月28日 - 香港差饷物业估价署周五发表临时数字显示，今年3月全港私人住宅楼价指数连涨12个月，连续五个月创新高，按月升幅比2月加快，且为去年10月以来最大单月升幅；中小型住宅仍引领涨势。月内租金指数亦连续四个月上扬，惟幅度远比楼价升势温和。
该道阻力是2月23日高点54.94美元至3月22日低点47.01美元跌势的23.6%费波纳奇回档位。下道阻力将在50.04美元，若攻破，则会打开升向50.97美元的通道。
0229GMT * 特朗普称朝鲜或有重大冲突 ，在东京定盘后构成压力 * 月底定盘与周日薪酬结算日(Gotobi)之前，日本进口商买需不弱 * 需求饱和也带动美元/日圆下滑，目前亚洲市场在111.07-36区间交 投 * 美元/日圆走势持于55日移动均线切入位111.93下方，112.00之前 有卖盘，此一水平上方有停止单 * 买兴仍然来自低接的进口商，以及期权相关买盘 * 今日有7.82亿美元的普通期权到期，向下至110.00有更多到期期权 (完) (编译 陈宗琦；审校 张明钧)