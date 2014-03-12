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货币新闻 | 2014年 3月 12日 星期三 20:52 BJT

欧洲政经：乌克兰危机对欧洲经济带来的风险可控--德国财长

路透柏林3月12日 - 德国财长部长朔伊布勒周三表示，西方与俄罗斯在乌克兰问题上的僵持很有可能会对欧洲经济带来影响，但风险可控，应不会影响到德国公共财政状况。

“我们将认真对待乌克兰局势带来的金融和经济风险...但我们认为风险可以控制,”他在公布德国2014年预算案的记者会上表示。

“我认为这不仅适用于德国，而且适用于整个欧洲，”他并称德国2014年的预算和财政计划“不会受到负面影响”。(完)

(编译 李春喜; 审校 徐文焰)
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