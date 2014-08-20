（修正）乌克兰政府军攻入亲俄叛军心脏地带 俄乌总统下周会晤

（修正：修改标题措辞）

路透顿涅茨克/柏林8月19日 - 乌克兰顿涅茨克市中心周二发生枪战，市民争相躲避。亲俄叛军节节败退，乌政府军攻进其心脏地带。

俄乌双方总统办公室称，俄罗斯总统普京下周将与乌克兰总统波罗申科几个月来首次会面，试图结束他们在乌克兰东部亲俄叛乱问题上的对抗。

德国总理梅克尔的办公室称，在他们会面前，梅克尔将在周六访问乌克兰首都基辅，显示对乌克兰政府的支持。

外交努力还需克服一个障碍：在乌克兰政府军不断挺进胜利在望之际，波罗申科基本没有意愿做出妥协，来达成可以让普京保留颜面的协议。

顿涅茨克数月来一直是乌克兰分离主义叛军的大本营，这里的行政大楼悬挂着叛军旗帜，而居民则在点缀着花坛和喷泉的主要道路上漫步。不过周二下午，市中心却变成了交战区。

乌克兰官员表示，政府军队也在另一个分离主义叛军的主要据点--卢甘斯克市中心展开激战。卢甘斯克毗邻俄罗斯。

**外交努力**

乌克兰与俄罗斯的总统办公室称，两国总统将于8月26日参加白俄罗斯首都明斯克举行的会议。与会者还将包括欧盟官员、白俄罗斯与哈萨克斯坦的领导人。

会议的官方议程涉及欧盟与俄罗斯、白俄罗斯和哈萨克斯坦组成的关税联盟之间的关系，不过乌克兰问题仍是首要议题。

这将是普京与波罗申科自6月以来的首次会谈，当时两位元首在法国纪念二战诺曼底登陆的活动中有过短暂会面。

欧洲官员在非公开场合称，他们将继续向普京施压，敦促他不要再支持乌克兰叛军，但与此同时，乌克兰必须在战场上有所收敛。

这些官员称，叛军的挫败可能会使俄罗斯蒙羞，促使它做出令人意外的举动。

乌克兰东部地区的战斗已导致重大人员伤亡。联合国称，包括平民和战斗者在内，估计共有2,086人在这场持续了四个月的冲突中丧生。

死亡人数自7月底以来几乎翻了一番，当时乌克兰军队加强了进攻，战火开始烧到城市地区。(完)

(编译 王兴亚/徐文焰/王颖；审校 张荻/张若琪)

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