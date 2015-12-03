乌克兰富豪菲尔塔什预计乌克兰政府明年下台

路透维也纳12月2日 - 乌克兰富豪德米特里?菲尔塔什(Dmytro Firtash)称，乌克兰政府已在政治上破产，明年初可能下台。

菲尔塔什本周不得不放弃回到乌克兰的计划，此前乌克兰当局称如果他踏足乌克兰，将以涉嫌行贿和洗钱的罪名对他执行美国的逮捕令。

菲尔塔什在奥地利首都维也纳对路透称，他对乌克兰政府进行有意义改革的能力失去信心，称乌克兰需要一场推动政治变革的运动。

“目前的政府已在政治上破产。他们越早下台对人民越有利，”菲尔塔什接受路透采访时说道。他否认了美国的指控。

“如果政府今天不下台，那么可能在明年春天下台。继续存在却什么也不做是不可能的。”

“我们需要改变局面。这不是待在幕后的问题，我们需要支持一场运动，让乌克兰人民有可以相信的东西。”（完）