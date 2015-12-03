乌克兰富豪菲尔塔什预计乌克兰政府明年下台

安倍称希望加强特朗普当政时代的日美同盟关系
路透东京1月20日 - 日本首相安倍晋三周五表示，他希望进一步加强日本与美国的同盟关系。美国候任总统特朗普将在周五宣誓就职。
路透维也纳12月2日 - 乌克兰富豪德米特里?菲尔塔什(Dmytro Firtash)称，乌克兰政府已在政治上破产，明年初可能下台。
菲尔塔什本周不得不放弃回到乌克兰的计划，此前乌克兰当局称如果他踏足乌克兰，将以涉嫌行贿和洗钱的罪名对他执行美国的逮捕令。
菲尔塔什在奥地利首都维也纳对路透称，他对乌克兰政府进行有意义改革的能力失去信心，称乌克兰需要一场推动政治变革的运动。
“目前的政府已在政治上破产。他们越早下台对人民越有利，”菲尔塔什接受路透采访时说道。他否认了美国的指控。
“如果政府今天不下台，那么可能在明年春天下台。继续存在却什么也不做是不可能的。”
“我们需要改变局面。这不是待在幕后的问题，我们需要支持一场运动，让乌克兰人民有可以相信的东西。”（完）
编译：李富强 发稿：王琛
路透东京1月20日 - 日本首相安倍晋三周五表示，他希望进一步加强日本与美国的同盟关系。美国候任总统特朗普将在周五宣誓就职。
路透华盛顿1月19日 - 美国候任总统特朗普(Donald Trump)发言人斯派塞(Sean Spicer)周四称，特朗普不会等到国会通过内阁人选之后，才履行他对于退出跨太平洋伙伴关系协定(TPP)、并重新协商北美自由贸易协定(NAFTA)的诺言；TPP包含12个成员国。
路透华盛顿1月19日 - 美国候任总统特朗普已做好准备,将在周五上任的第一天就开始采取行政措施,大刀阔斧地落实他的承诺，对移民进行限制、在美国与墨西哥边境建立高墙，并撤销其前任奥巴马推行的多项政策。