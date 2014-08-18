综述：乌克兰称政府军在叛军控制的重要据点取得突破

俄罗斯运送人道主义救援物资的车队向俄乌边境行驶，摄于2014年8月17日。 REUTERS/Alexander Demianchuk

路透基辅/顿涅茨克8月17日电 - 乌克兰周日表示，政府军队已在过去数月被叛军控制的卢甘斯克市一座警察局升起国旗。这可能是乌克兰扫荡亲俄分裂分子行动的一项突破。

不过乌克兰官员说，叛军极力抵抗想守住卢甘斯克--该市位于叛军取得俄罗斯供应的要道--而来自俄罗斯的武器和战士补充速度已经加快。

乌克兰、俄罗斯、法国及德国的外长在柏林开会。德国外长史坦迈尔表示，会议焦点将是如何达成停火，以及防止武器和战士越境进入乌克兰东部。

“今天的消息显示，冲突远未结束，还有人在为此付出生命。我们没有停火。我们距离政治解决方案还很遥远。”史坦迈尔在会议前说。

目前尚未能以电话联系卢甘斯克市分离主义份子的官员。而在另一个叛军控制城市顿涅茨克，当地一位亲俄分裂势力发言人说，她没有关于卢甘斯克市的讯息。

发布在Twitter的一张照片显示，该警察局似乎插上了乌克兰国旗，但尚未得到独立证实。

如果获得证实，那么乌政府军夺取该警察局将具有重大意义，因为数月以来，卢甘斯克一直是乌政府未能企及的一个反叛势力堡垒。分裂主义者仍控制着卢甘斯克与俄罗斯之间的部分边境地区。

乌克兰总统波罗申科(Petro Poroshenko)宣布再次取得军事胜利，称政府军已重新占领顿涅茨克北部雅西努瓦塔(Yasynuvata)铁路枢纽。他此前曾表示，这里具有重要战略意义。

乌克兰当局周日称，分裂主义者击落了一架乌克兰战机。

**救援队**

乌克兰危机导致俄罗斯与西方国家的关系跌至冷战以来的低点，并招致新一轮贸易制裁措施，伤害到俄罗斯与欧洲本就步履维艰的经济。

近日，俄罗斯向乌克兰派出280辆携带水、食品和药品的卡车救援队，这导致两国争论不休，也加重了地区紧张气氛。

俄罗斯政府派往乌克兰东部的援助车队，已在俄罗斯边境附近停留数日。

基辅已表示，援助车队好比俄罗斯的特洛伊木马，藉此让叛军取得武器。莫斯科当局则将这番说辞斥为荒谬。其表示，留在当地的平民百姓在没水没电，又不断遭受乌克兰军队进逼轰炸下，这些援助是他们迫切需要的。

乌克兰和俄罗斯彼此已争吵数日，周日有进展迹象。

路透摄影记者在现场表示，有16辆卡车脱离了主车队，驶入边境附近的一个俄罗斯公交车停车场。

红十字国际委员会表示，俄罗斯和乌克兰官员已同意物资可以接受检查，但尚未就安全布置达成一致。

“我们将在傍晚看是否能克服最后的阻碍，”史坦迈尔表示。“如果人道援助可以送达所需的地方，如卢甘斯克、顿涅茨克及乌克兰东部其他城市，这将是件好事。”(完)

(编译 李婷仪/王颖/戴素萍 审校 徐文焰)

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