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货币新闻 | 2014年 2月 26日 星期三 16:53 BJT

东欧汇率：乌克兰货币格里夫纳触及纪录低位，市场担心央行将让汇率续跌

路透基辅2月26日 - 乌克兰货币格里夫纳兑美元 周三早盘触及纪录低位9.80。

格里夫纳兑美元今年以来累计下跌逾19%，市场愈发担心，在外汇储备缩减的情况下，乌克兰央行将让格里夫纳兑进一步走低。(完) (编译 许娜；审校 艾茂林)
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