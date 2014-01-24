乌克兰僵局持续 总统与反对派谈判无果而终

路透基铺1月23日（记者 Richard Balmforth/Natalia Zinets） -乌克兰反政府示威者周五凌晨在首都基铺竖起更多路障。此前反对派领导人与总统亚努科维奇的会谈无果而终。

反对派领导人Vitaly Klitschko称，在周四晚间进行的第二轮会谈中，亚努科维奇颗粒无收。他还表示，担心目前的僵局会导致更多流血冲突。

周三早些时候，强硬激进派领导的示威者与防暴警察发生冲突，至少三名示威者死亡，其中两人死于枪伤。

冲突双方都有人受伤，其中许多是被横飞的投射物和警方的橡皮子弹打伤眼部。

Klitschko先是要求示威者在与警方的主要对抗地点设立路障，然后又前往独立广场发表讲话。他说：“对话纯属浪费时间，与决定欺骗大家的某些人坐在谈判桌上（谈判）没有任何意义。”

“我真希望没有流血，没有杀害……我能活下去，但我害怕会有死亡，我害怕这事，”Klitschko说。

三位反对派政治家Klitschko、前经济部长Arseny Yatsenyuk和右翼民族主义人士Oleh Tyahnibok努力争取让亚努科维奇做出让步，从而结束持续了两个月的反政府街头示威。（完）

编译：侯雪苹 发稿：王琛

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