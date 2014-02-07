美俄就乌克兰的较量愈演愈烈

路透基铺2月7日（记者 Alastair Macdonald） -美俄之间关于乌克兰的较量愈演愈烈，俄罗斯指责美国鼓动乌克兰政变，美国则就本国外交官商讨如何在乌克兰组建新政府的记录文件遭泄露而批评俄罗斯。

随着俄罗斯总统普京忙于索契冬奥会开幕事宜，美俄间就乌克兰问题的摊牌引发冷战言辞，克里姆林宫一位幕僚发出警告，称俄罗斯可能阻止美国“干涉”乌克兰事务。

美俄关系长期以来一直冰冷，却似乎很少发生冲突，更多的只是口水战，但双方之间的口水日渐激烈，凸显了乌克兰的重要性。普京希望将乌克兰留在俄罗斯的经济范围内。

普京可能在索契会见乌克兰总统亚努科维奇，商讨后者关于乌克兰新总理的方案。他还可能对亚努科维奇需要镇压示威者表示关注。乌克兰示威活动持续已两个月有余，示威者要求亚努科维奇辞职。

对于美国国务院一位高官与美国驻基铺大使商讨乌克兰新政府方案的记录文件被发布在YouTube上一事，美国对此的描述为“俄罗斯谍报创新低”。

美国白宫发言人称：“鉴于视频是由俄罗斯政府率先注意到并转发的，我觉得这就说明了俄罗斯所扮演的角色。”

美国官员没有质疑被泄露文件的真实性。被泄露的似乎是一份大约在12天前被窃听的电话内容，当中包括美国国务卿助理纽兰（Victoria Nuland）对欧盟与美国在支持乌克兰反对派方面的合作努力发表的粗暴言论。

欧盟官员表示不会对此发表评论。

克里姆林宫幕僚Sergei Glazyev指责纽兰私下警告支持亚努科维奇的政治寡头，威胁称如果他们不向反对派交权，他们的海外资产会有被查封的危险。

美国官员没有直接回应Glazyev的说法。

Glazyev还被《乌克兰商报》（Kommersant-Ukraine）问及俄罗斯是否可能“积极干涉”的问题。

Glazyev提及1994年的布达佩斯备忘录（Budapest Memorandum），他说：“根据这份文件，俄罗斯和美国是乌克兰主权和领土完整的保证方……在这个国家出现冲突局势时有责任干涉。”（完）

编译：侯雪苹 发稿：王琛

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