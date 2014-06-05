全球领导人将齐聚诺曼底 乌克兰问题仍将唱主角

路透巴黎6月4日 - 全球领导人周五将齐聚诺曼底，参加登陆70周年纪念活动，但欧洲正面临冷战以来最严峻的安全危机，需要就乌克兰问题展开紧迫的外交斡旋，因此任何纪念活动都只能沦为背景。

法国在最后一刻发出邀请，使乌克兰候任总统波罗申科能够参加各国领导人周五的一个闭门午餐会，届时俄罗斯总统普京和美国总统奥巴马也将出席。

普京在出席活动之余，将同法国总统奥朗德、德国总理默克尔以及英国首相卡梅伦会晤，这是他自俄罗斯3月吞并克里米亚以来首次会见西方国家领导人。

到目前为止俄美两国首脑没有单独会见的计划，但组织方爱丽舍宫表示，也在做这方面的准备工作。

普京周三在法国欧洲一号电台发表讲话时，提出在法国会晤奥巴马。

“没有理由认为奥巴马总统不想和俄罗斯总统谈谈，”他说。“这事由他选择，我已经做好了对话的准备。”

法国一位官员表示，奥朗德总统也在尽力撮合普京与波罗申科之间的会晤，他上周通过电话告诉普京，将“尽一切可能”促成对话。

俄罗斯一位外交官认为，诺曼底登陆纪念活动或许可以提供一个机会，使普京和奥巴马像去年圣彼得堡G20会议时那样进行有建设性的会面。当时两国领导人就销毁叙利亚化学武器问题达成一致。(完)

(编译 郑茵 审校 戴素萍)

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