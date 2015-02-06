德法领袖提出乌克兰新和平计划 并飞往基辅进行斡旋

路透基辅2月5日 - 德国与法国领导人周四宣布一项乌克兰和平新计划，并飞抵基辅，向乌克兰提出这项方案，之后将前往莫斯科，希望俄罗斯接受这项计划。

德国总理默克尔与法国总统奥朗德连袂展开这波外交斡旋之际，正值亲俄叛军发动攻势，攻占原本由乌克兰军队掌控的铁路枢纽，持续五个月的停火协议岌岌可危。

乌克兰货币格里夫纳汇率重挫，凸显达成协议的重要性。在乌克兰央行中止每日对银行出售硬通货后，格里夫纳汇率狂泻近三分之一。

由于华府即将决定是否为乌克兰提供军事援助，美国国务卿克里周四也造访基辅。克里并未规划访问俄国，也未涉及德法的提议，不过对提议表示支持。

莫斯科表示，希望与默克尔以及奥朗德的会谈会有“建设性”。

德国政府消息人士称，恢复和平谈判的主要问题，在于当前的前线位置与去年的明斯克协议不符。构想之一是停火谈判应考虑目前的前线位置，以反映出叛军地盘的扩大。

要重启谈判，基辅当局必须接受分离主义者如今掌控地区要比明斯克协议大上数百平方公里，不过乌克兰政府无需放弃对这些领土的主权要求。

消息人士称，归根结底，和平进程的目标应该是恢复乌克兰的领土完整。

乌克兰总理亚采纽克(Arseny Yatseniuk)称，若和平计画导致对该国领土完整、主权或独立的疑虑，基辅当局不会考虑。

周六在白俄罗斯举行的和平会谈已然破局，欧盟的领导人料将在下周考虑对俄罗斯实施新的制裁。

奥朗德在一场记者会上表示，“我们和梅克尔已决定采取一项新提案...我们将会提出一个解决冲突的新方案，方案的基础是乌克兰的领土完整。”

奥朗德和默克尔周四将与基辅与乌克兰总统波罗申科会面，周五预计会前往莫斯科会晤俄罗斯总统普京。(完)

(编译 陈宗琦/张明钧; 审校 张荻/郑茵)

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