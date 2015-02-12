综述：乌克兰和平谈判启动 分裂分子加强攻势

德、法、俄、乌及白俄罗斯领导人出席在白俄罗斯明斯克举行的乌克兰和平会谈。 REUTERS/Grigory Dukor

路透明斯克2月11日 - 法国、德国、俄罗斯和乌克兰领导人周三在白俄罗斯举行和平谈判。与此同时，亲俄分裂主义者发动了数次猛烈攻势，给乌政府施加更大的压力。

乌克兰军方表示，亲俄分裂主义者在德巴尔切夫镇铁路附近发动攻击，打死19名士兵。在这场已持续九个月的战争中，这是乌政府军遭到的最惨重损失之一。

反叛分子1月撕毁了维持五个月的停战协议，目前正试图包围德巴尔切夫的政府军。对反叛分子而言，德巴尔切夫的地理位置具有战略意义，可以将他们的主要据点连接起来。

这场战争已经导致5,000多人丧生。美国政府现在开始公开谈论，可能武装乌克兰军队以使其能够保卫自己不受“俄罗斯的侵略”。这可能导致在欧洲腹地爆发一场代理人战争。

在这次峰会召开前的24小时，反叛分子加强了攻势，可能是想迫使乌克兰政府接受承认其推进成果的协议。周二政府军控制地区遭到火箭袭击，致使17人丧生。

按照法国和德国的建议，此次峰会在邻国白俄罗斯举行，试图暂时停止这场战事。德国总理默克尔、法国总统奥朗德、乌克兰总统波罗申科和俄罗斯总统普京开始了会谈。

乌克兰代表团一位消息人士称，四国领导人计划签署一项联合声明，支持乌克兰的领土完整和主权。

这位消息人士称，俄罗斯、乌克兰和欧洲安全与合作组织(OSCE/欧安组织)“联络小组”将准备一份单独的文件，确认坚守去年9月在明斯克起草的停火计划，独立分子领袖也签署了这份停火计划。

这些都是乌克兰方面的说法。不过即便乌克兰和俄罗斯之间会达成妥协，现在要说本次峰会将取得哪些成果也为时尚早。

四国领导人在约1715GMT单独会面，之后与各代表团举行全体峰会。

取得突破的希望似乎很渺茫，而且取决于乌克兰做出很大让步，向前推进的反叛分子不太可能停下来并退回到以前的位置。

然而，俄罗斯表示乐观。俄方一位外交消息人士称，达成协议的可能性有70%。

“各国总统不会无缘无故地来到这里(明斯克)，”这位消息人士称。

俄罗斯外长拉夫罗夫表示，在这次峰会之前就已取得一些进展。但乌克兰坚持要控制部分掌控在分裂分子手中的俄罗斯-乌克兰边界地区，这可能妨碍协议的达成。

此次峰会召开之时，国际货币基金组织(IMF)一代表团正努力协商一项救助协议，以防腐败、管理不善和战争把乌克兰拖入破产境地。乌克兰总理亚采纽克称，希望在几天内达成贷款协议。

乌克兰和北约(NATO)指责俄罗斯向分裂分子提供人员和武器。俄罗斯否认卷入冲突。(完)

(编译 许娜/李爽 审校 张涛)

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