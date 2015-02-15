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时事要闻 | 2015年 2月 15日 星期日 15:38 BJT

乌克兰顿涅茨克市停止炮击 因乌克兰总统要求政府军停火

路透乌克兰顿涅茨克2月15日 - 乌克兰东部顿涅茨克市的炮击周六午夜突然停止，此前乌克兰总统波罗申科下令政府军停火，遵守旨在结束该国流血冲突的停火协议。

波罗申科在首都基辅进行的电视讲话中称，在重要的运输枢纽杰巴利采韦附近仍有警报，当地的政府军因被俄罗斯支持的叛军包围而处境艰难。

周四达成的停火协议，将使冲突双方建立中立“缓冲区”，并撤走重型武器。(完)

(编译 于春红; 审校 张若琪)

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