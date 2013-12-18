俄罗斯伸援手 150亿美元援金反引乌克兰街头抗议

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路透莫斯科12月17日(记者 Darya Korsunskaya/Timothy Heritage) - 周二俄罗斯与乌克兰达成协议，俄罗斯同意向乌克兰提供150亿美元的援助资金，并降低天然气出口价格。该协议将资金窘迫的乌克兰置于俄罗斯的势力范围，引发了基辅的街头抗议。

普京向乌克兰总统亚努科维奇(Viktor Yanukovich)伸出援助之手，是俄罗斯在与欧盟的地缘政治之争中的一场胜利。该协议让俄罗斯背上了沉重的财政负担，而普京也未能说服乌克兰加入由其他前苏联成员国组成的关税同盟。

就在协议刚刚宣布的数小时内，成千上万的示威者聚集在基辅街头，指责亚努科维奇放弃与欧盟的贸易协定，转而将乌克兰出卖给出价最高的买家。

乌克兰抗议领袖、重量级拳击冠军维塔利·克利琴科(Vitali Klitschko)在基辅的独立广场对众人表示：“他(亚努科维奇)放弃了乌克兰的国家利益，放弃了独立，放弃了每个乌克兰人过上更好生活的前景。”

美国表示，该协议无法平息抗议者的担忧。德国总理默克尔表示，乌克兰不应被迫与俄罗斯或欧盟结盟。

乌克兰和俄罗斯的领导人在克里姆林宫的会谈中签署了协议。此次会谈起初气氛冷峻，但最终圆满结束。（完）