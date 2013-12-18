俄罗斯伸援手 150亿美元援金反引乌克兰街头抗议

国际油市：亚洲燃料油现货价差升至四周高位，受益于库存下降
路透迪拜3月30日 - 亚洲燃料油市场人气周四改善，此前官方数据显示新加坡燃料油库存降至六周低位，提振了现货价差，并使近月380-cst燃料油跨月正价差缩窄。
(本文由路透中文网编译提供)
路透莫斯科12月17日(记者 Darya Korsunskaya/Timothy Heritage) - 周二俄罗斯与乌克兰达成协议，俄罗斯同意向乌克兰提供150亿美元的援助资金，并降低天然气出口价格。该协议将资金窘迫的乌克兰置于俄罗斯的势力范围，引发了基辅的街头抗议。
普京向乌克兰总统亚努科维奇(Viktor Yanukovich)伸出援助之手，是俄罗斯在与欧盟的地缘政治之争中的一场胜利。该协议让俄罗斯背上了沉重的财政负担，而普京也未能说服乌克兰加入由其他前苏联成员国组成的关税同盟。
就在协议刚刚宣布的数小时内，成千上万的示威者聚集在基辅街头，指责亚努科维奇放弃与欧盟的贸易协定，转而将乌克兰出卖给出价最高的买家。
乌克兰抗议领袖、重量级拳击冠军维塔利·克利琴科(Vitali Klitschko)在基辅的独立广场对众人表示：“他(亚努科维奇)放弃了乌克兰的国家利益，放弃了独立，放弃了每个乌克兰人过上更好生活的前景。”
美国表示，该协议无法平息抗议者的担忧。德国总理默克尔表示，乌克兰不应被迫与俄罗斯或欧盟结盟。
乌克兰和俄罗斯的领导人在克里姆林宫的会谈中签署了协议。此次会谈起初气氛冷峻，但最终圆满结束。（完）
编译：靳怡雯 发稿：王琛
路透迪拜3月30日 - 亚洲燃料油市场人气周四改善，此前官方数据显示新加坡燃料油库存降至六周低位，提振了现货价差，并使近月380-cst燃料油跨月正价差缩窄。
路透新加坡3月30日 - 亚洲含硫500ppm柴油裂解价差周四从三周高位下跌1.7%，至每桶11.58美元，但现货价差较新加坡报价略微升水，反应需求旺盛。
路透3月30日 - 越南股市周四触及逾九年最高收位，日常消费类股领涨，由于缺乏推动市场的宏观经济因素，其他东南亚股市呈区间走势。 MSCI明晟亚太地区(除日本)指数 跌0.1%。 越南股市 涨0.5%，收于2008年2月以来最高收位，今年迄今累计涨8.9%。 海鲜加工商Nam Viet Corp 劲扬16.4%，Vietnam Dairy Products JSC 升1.6%。 泰国股市 涨0.3%，受材料和地产类股涨势带动。 菲律宾股市 微升，工业和非必需性消费类股为大盘贡献了多数涨幅。 新加坡股市 收低0.4%，受工业和地产类股跌势拖累。 马来西亚股市 略微收低。 印尼股市 收盘持平。 涨跌 当