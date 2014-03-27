乌克兰获IMF救命援款 俄罗斯经济恐遭重挫

* IMF向乌克兰提供援助，要求乌克兰进行艰难改革

* 俄罗斯称经济增速恐大幅放慢

* 蒂莫咸科表示将竞选总统

路透基辅/莫斯科3月27日 -乌克兰周四获得270亿美元国际金融援助。同时，俄罗斯经济部长承认，随着资金外流，该国经济增速可能大幅放慢。

国际货币基金组织(IMF)宣布已与乌克兰达成一笔140-180亿美元备用贷款协议，以换取该国进行艰难的经济改革。该协议达成之后，欧盟、美国和其他金主将在未来两年进一步提供援助。该协议把乌克兰更加拉近欧洲。

乌克兰前总理蒂莫咸科(YuliaTymoshenko)宣布她将在5月25日选举中再度竞选总统。上个月，在头号对手亚努科维奇(ViktorYanukovich)倒台之后，蒂莫咸科才得以出狱。

53岁的蒂莫咸科将面对的竞争者包括前拳击手克利切科(VladimirKlitschko)，以及其他一些在四个月政治动乱后冒出来的人物。

蒂莫咸科表示希望收回克里米亚。不过她在民意调查方面仍落后于两大对手。

IMF协议对于亲西方的乌克兰政府而言是一大利好。上个月，亲俄罗斯的亚努科维奇倒台，促使俄方出手夺取克里米亚。

“该协议开启的国际社会金融援助，将在未来两年达到270亿美元，”IMF在一份声明中称。

IMF表示，其目前并不认为乌克兰有必要重整债务。

乌克兰议会随后支持一项法案，接受IMF要求采取的撙节举措。议会最初投票时反对该法案。

“我们必须接受的这一决定非常不得人心，”极右的民族主义领导人OlehTyaynibok对议会表示。“但如果不接受这一决定，我们的政治联盟就会分裂，(俄罗斯总统)普京将对此鼓掌叫好。”

**金融援助**

美国总统奥巴马表示，IMF协议是一步重要举措，将帮助稳定乌克兰经济。

中国表示将在援助乌克兰问题上“发挥建设性作用”，不过未表明是否会直接参与援助。

欧洲复兴开发银行未来几年可能每年向乌克兰提供最多10亿欧元资金，欧盟可能在三个月内提供8.5亿欧元。

乌克兰危机导致东西方关系出现冷战结束以来最严重的对峙，加剧乌克兰经济下滑。乌克兰经济以煤炭和钢铁生产、天然气输送和粮食出口为主。

乌克兰总理ArsenyYatseniuk向议会解释政府为何答应IMF的条件时称，如果不采取IMF要求的撙节举措，今年经济可能会萎缩至多10%。

“乌克兰正濒临经济和金融崩溃的边缘，”他表示。

为了与IMF顺利达成协议，乌克兰周三宣布自5月1日起把国内天然气价格大幅上调50%，并承诺在2016年前逐步取消剩余的能源补贴。

Yatseniuk称，乌克兰所依赖的俄罗斯天然气可能涨价79%。

IMF声明称，援助计划的一个重要环节是集中精力整顿乌克兰神秘的能源巨头Naftogaz。该公司从俄罗斯Gazprom(GAZP.MM)进口天然气，其执行长上周在一项腐败调查中被捕。

IMF还要求乌克兰货币格里夫纳兑美元汇率能够更加自由地浮动，并希望乌克兰采取更为严格的财政政策。

**经济代价**

西方国家为乌克兰提供国际援助的同时，对俄罗斯的态度截然不同，他们采取措施从外交上孤立俄罗斯，并使之为吞并克里米亚付出经济上的代价。

联合国大会通过一项不具约束性的决议，宣布克里米亚本月初举行的脱离乌克兰公投无效。从西方国家看来，俄罗斯遭到进一步孤立。

在华盛顿，美国参议院和众议院轻松通过乌克兰援助议案，向乌克兰提供10亿美元贷款担保，并对与俄罗斯吞并克里米亚有关的俄罗斯人和乌克兰人进行制裁。

美国亦宣布禁止发放向俄罗斯出口国防产品和服务的许可证。

美国和欧盟针对一些俄罗斯和克里米亚官员实施签证禁令和资产冻结，并威胁称普京进一步行动将遭到更严厉经济制裁，这使得资本加速流出俄罗斯。

俄罗斯经济部长AlexeiUlyukayev周四表示，今年资本流出规模可能达到1,000亿美元左右，这将拖累经济增速远低于此前预估的2.5%。

“如果我们假设第一季度资本流出600亿美元...那么全年流出规模将达到1,000亿美元左右，”Ulyukayev在一个投资会议上说。

“在这种情况下，我们预计经济增速将放缓至0.6%。”

世界银行则给出了更为黯淡的预估，并称基于高风险情形的预估，俄罗斯经济2014年可能会最多萎缩1.8%，即便西方国家不实施贸易制裁。

受IMF援助消息影响，乌克兰的美元债券跳涨，信用违约互换(CDS)大幅下滑。俄罗斯股市下跌，因经济前景悲观。

俄罗斯国有核电企业Rosatom称，核电行业同其他国家的合同可能会受到制裁措施的影响。这表明市场愈发担心潜在制裁的影响。

在Visa (V.N)和万事达卡(MA.N)停止为受制裁银行BankRossiya的客户提供支付交易服务后，普京周四称，俄罗斯将开发自己的信用卡系统。(完)

(编译 朱晓军/李爽/许娜/侯向明； 审校 张涛/郑茵)

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