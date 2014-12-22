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亚洲 | 2014年 12月 22日 星期一 10:14 BJT

欧洲政经：IMF和乌克兰未能就发放下一笔援助金达成一致

路透华盛顿12月19日 - 国际货币基金组织(IMF)周五表示，与乌克兰官员进行了富有建设性的讨论，但未能就向乌克兰提供下一批援助资金达成协议。

目前为止，根据4月达成的援助协议，乌克兰已收到两笔总计46亿美元的IMF援助金，用于支持本国外汇储备及经济。

IMF此前预计将在1月发放下一笔援助金，但谈判尚未结束，表明可能会进一步推迟发放。IMF稍早曾推迟谈判，直到乌克兰国会本月选出新一届政府。

由于要向俄罗斯支付天然气账单，以及支撑本币汇率，自今年初以来，乌克兰外储已减少逾一半，目前处在10年低位。

乌克兰总理亚采纽克(Arseny Yatseniuk)表示，除非西方国家提供更多资金，否则乌克兰将面临违约风险。

欧盟周三表示，IMF估计显示，除了IMF牵头的总计价值270亿美元计划外，乌克兰还需要150亿美元资金。

目前还不清楚乌克兰能从哪里弄到这些资金。欧盟已经表示提供支持的能力有限，IMF可能也不愿继续背负大部分的负担。(完) (编译 许娜；审校 张涛)
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