乌克兰东部地区逐渐脱离政府控制 IMF将援助乌170亿美元

2014年4月29日在乌克兰东部的Luhansk拍到的亲俄武装人员在当地警察局附近。 REUTERS/Vasily Fedosenko

* 乌克兰政府正在失去对东部的控制

* 武装份子没有佩戴任何标志

* 武装份子控制了东部城市格尔洛夫卡的政府办公室

* IMF称欧美制裁损及俄罗斯经济

* IMF批准对乌克兰提供170亿美元为期两年的援助

路透乌克兰格尔洛夫卡4月30日 -亲俄罗斯的分离主义者周三占领了乌克兰更多城镇的政府办公室，进一步表明基辅当局正在失去对该国东部工业中心地区的控制。

一名路透摄影师称，武装份子在黎明时分夺取了格尔洛夫卡(Horlivka)的政府大楼，并且不愿接受拍照。格尔洛夫卡的人口接近30万。

这些全副武装的人身着统一军装，未佩戴任何标志。此前还有一些未明身份的“绿人”参与到亲俄抗议者的行动中，夺取了乌克兰顿巴斯煤钢工业带一些城镇的控制权。

国际文传电讯社的乌克兰分社称，大约30名亲俄分离主义者还夺取了卢甘斯克更东部地区的阿尔切夫斯克的市议会大楼。他们降下乌克兰国旗，挂起了该市的旗帜，然后才允许工作人员离开。

乌克兰政府尝试控制局面的努力基本以失败告终，安全部队不断受到分离主义者的压制。欧美和乌克兰新政府指责俄罗斯是动荡局面的幕后推手，不过俄政府予以否认。

美国驻欧洲安全与合作组织(OSCE)首席代表贝尔(DanielBaer)在维也纳对记者表示，“我认为很明显，如果没有俄罗斯的参与，现在这种局面就不会出现。”

乌克兰代总统图尔奇诺夫(OleksanderTurchinov)周三重申，警察未能重新取得该地区的控制权，并称军队全面警戒俄罗斯是否入侵。

这引来莫斯科的反击，俄外交部要求基辅“立即停止好战言论，这种言论旨在恫吓自己的民众。”

不过其他地方也传出一些温和的声音。

俄罗斯外长拉夫罗夫(Sergei Lavrov)表示，俄罗斯不会因为西方制裁而“做蠢事”。

克里姆林宫表示，俄罗斯总统普京与英国首相卡梅伦通电话时一致认为，只有“和平方式”才能解决冲突--虽然普京未展示出对制裁让步的任何迹象。

德国总理默克尔排除了以军事途径解决乌克兰冲突的可能性。

**制裁成本**

周一有更多迹象显示俄罗斯为干预乌克兰付出了经济代价。国际货币基金组织(IMF)表示，由乌克兰危机而对俄罗斯进行的国际制裁，正在损及俄国经济。

IMF将俄国2014年经济成长率预估从1.3%降至0.2%，且预估今年流出俄国的资本将达1,000亿美元。

IMF俄罗斯小组主管AntonioSpilimbergo还对记者称，俄罗斯正在“经历衰退”，如果能够解决乌克兰危机，将大大降低俄罗斯经济的不确定性。

Spilimbergo称，“如果你知道两个季度的衰退对经济成长的负面影响，那么俄罗斯目前正在经历衰退。”

乌克兰亦在经受动荡的冲击，根据该国政府周三公布的数据，今年第一季经济较上年同期下降1.1%。俄罗斯最大能源开采企业Gazprom(GAZP.MM)表示，乌克兰欠该公司的天然气费用目前为35亿美元。

IMF理事会周三批准对乌克兰提供170亿美元为期两年的援助，以帮助该国经济在经历数月的动荡后实现复苏。

援助计划将启动大约150亿美元的进一步贷款事宜，旨在帮助乌克兰稳定其经济。

由24人组成的IMF理事会做出上述决定，其中包括来自俄罗斯和美国的代表。该决定为向乌克兰政府即刻发放32亿美元资金铺平了道路，使其能够履行近在眼前的债务偿还义务，避免可能的债务违约。在上述第一笔资金中，有20亿美元将专用于支持政府预算。

IMF希望乌克兰在能源和金融领域进行重大改革，包括上调面向国内居民的燃气价格。乌临时政府已经承诺，从本周四起上调燃气价格逾50%。(完)

(编译 徐文焰/杜明霞/于春红/王兴亚；审校 许娜/戴素萍/郑茵/龚芳)

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