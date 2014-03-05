乌克兰危机或影响日本改善与俄罗斯的关系

韩国检方指控前总统朴槿惠及乐天会长辛东彬涉嫌受贿和行贿
路透首尔4月17日 - 韩国检方周一指控前总统朴槿惠及韩国乐天集团会长辛东彬涉嫌受贿和行贿；这是令韩国举国震动的腐败丑闻的最新进展。
路透东京3月4日（记者 Aaron Sheldrick） -俄罗斯出兵乌克兰给日本敲响了警钟，日本官员担忧西方盟国对俄罗斯实施经济制裁可能影响日本改善与俄罗斯关系的努力。
尽管美国总统奥巴马和其他七国集团领导人加强了对俄实施经济制裁或其他措施的言论，日本官员称日俄关系仍保持正常。
日本经济产业大臣茂木敏充周二表示，日俄之间的经济和资源外交方向没有改变。
一名外交消息人士指出，实际上日本官员“被震惊了”，“日本政府很痛苦”。
“如果西方国家联合采取经济制裁之类的行动，我们可能受到影响。”一家参与俄罗斯能源行业的日本企业高管说道。
“目前我们不知道会发生什么，但我担心能源行业往往会吸引很多注意力。”（完）
编译：李富强 发稿：王琛
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