乌克兰将向中国出口首批玉米

（更正）港交所计划6月或7月在香港及伦敦推出黄金产品合约--CEO
路透香港4月11日 - 香港交易及结算所行政总裁李小加周二称，计划6月或7月在香港及伦敦推出黄金产品合约。
路透基辅10月31日 -乌克兰政府消息人士周四称，乌克兰国家粮食公司GPZKU正准备向中国运输7万吨玉米，这也是乌克兰向中国市场提供的第一批玉米。
消息人士称，截至到10月31日，大约已有4万吨玉米在乌克兰黑海港口尤日内(Yuzhny)被装载到货船上。
路透无法联系到GPZKU就此置评。
乌克兰农业部长Mykola Prysyazhnyuk本月对路透表示，乌克兰将在10月底前向中国运输首批玉米。
他说，第二艘玉米货船将在11月30日前启程。
Prysyazhnyuk表示，今年年底前总计将有12万吨的乌克兰玉米被运往中国，2012/13贸易年度的后半段可能会有另外100万吨乌克兰玉米出口至中国。
根据去年与中国达成的协议，GPZKU获得了15亿美元的贷款，用以改善乌克兰的农业。（完）
编译：靳怡雯 发稿：王燕焜
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