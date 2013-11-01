乌克兰将向中国出口首批玉米

(本文由路透中文网编译提供)

路透基辅10月31日 - 乌克兰政府消息人士周四称，乌克兰国家粮食公司GPZKU正准备向中国运输7万吨玉米，这也是乌克兰向中国市场提供的第一批玉米。

消息人士称，截至到10月31日，大约已有4万吨玉米在乌克兰黑海港口尤日内(Yuzhny)被装载到货船上。

路透无法联系到GPZKU就此置评。

乌克兰农业部长Mykola Prysyazhnyuk本月对路透表示，乌克兰将在10月底前向中国运输首批玉米。

他说，第二艘玉米货船将在11月30日前启程。

Prysyazhnyuk表示，今年年底前总计将有12万吨的乌克兰玉米被运往中国，2012/13贸易年度的后半段可能会有另外100万吨乌克兰玉米出口至中国。