乌克兰将向中国出口首批玉米

美国热股：美联航事件在中国社交媒体引发强烈反响，母公司股价急跌逾3%
路透4月11日 - 美联航超量卖票导致一亚裔乘客被拖离飞机的事件在中国社交媒体引发强烈反响，导致母公司联合大陆控股(United Continental Holdings)的股价急跌。
(本文由路透中文网编译提供)
路透基辅10月31日 - 乌克兰政府消息人士周四称，乌克兰国家粮食公司GPZKU正准备向中国运输7万吨玉米，这也是乌克兰向中国市场提供的第一批玉米。
消息人士称，截至到10月31日，大约已有4万吨玉米在乌克兰黑海港口尤日内(Yuzhny)被装载到货船上。
路透无法联系到GPZKU就此置评。
乌克兰农业部长Mykola Prysyazhnyuk本月对路透表示，乌克兰将在10月底前向中国运输首批玉米。
他说，第二艘玉米货船将在11月30日前启程。
Prysyazhnyuk表示，今年年底前总计将有12万吨的乌克兰玉米被运往中国，2012/13贸易年度的后半段可能会有另外100万吨乌克兰玉米出口至中国。
根据去年与中国达成的协议，GPZKU获得了15亿美元的贷款，用以改善乌克兰的农业。（完）
路透4月11日 - 美联航超量卖票导致一亚裔乘客被拖离飞机的事件在中国社交媒体引发强烈反响，导致母公司联合大陆控股(United Continental Holdings)的股价急跌。
路透新加坡4月11日 - 亚洲石脑油裂解价差周二继续下跌，跌至两周低点每吨74.50美元，因买兴强劲被新加坡、马来西亚、可能还有印度等国的裂解装置停产所抵消。
近月380-cst燃料油5/6月跨月价差跌至正价差，较前一交易日的平价跌0.20美元。(完) (编译 于春红; 审校 王洋)