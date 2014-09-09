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时事要闻 | 2014年 9月 9日 星期二 16:43 BJT

荷兰安全委员会称MH17客机解体的原因来自外部

路透阿姆斯特丹9月9日 - 荷兰安全委员会（Dutch Safety Board）调查在乌克兰坠毁的马航MH17客机后周四发布初步报告，称客机解体的原因是来自飞机外部的“大量高能量物体”。

报告称，外部物体穿透机身，导致客机坠毁，没有迹象表明技术故障或是飞行员的行为导致客机坠毁。

该调查结果支持此前就有的该客机是被一枚导弹击中的说法。（完）编译：李富强 发稿：王燕焜路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
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