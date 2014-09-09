荷兰安全委员会称MH17客机解体的原因来自外部

特朗普暂且不争边境筑墙费用预算 美国政府周末关门风险减退
路透华盛顿4月25日 - 总统特朗普愿意让步后，美国政府本周末可能关门的威胁周二似有减退。他不再坚持要求国会现在就把美墨边境筑墙费用纳入预算支出法案。
路透阿姆斯特丹9月9日 - 荷兰安全委员会（Dutch Safety Board）调查在乌克兰坠毁的马航MH17客机后周四发布初步报告，称客机解体的原因是来自飞机外部的“大量高能量物体”。
报告称，外部物体穿透机身，导致客机坠毁，没有迹象表明技术故障或是飞行员的行为导致客机坠毁。
该调查结果支持此前就有的该客机是被一枚导弹击中的说法。（完）编译：李富强 发稿：王燕焜路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
路透华盛顿4月25日 - 总统特朗普愿意让步后，美国政府本周末可能关门的威胁周二似有减退。他不再坚持要求国会现在就把美墨边境筑墙费用纳入预算支出法案。
路透布鲁塞尔4月25日 - 根据欧盟领导人本周末将认可的一份协商计划草案，他们将坚持要求英国给予2019年其正式退欧前抵达该国并生活满五年的欧盟公民永久居留身份。
路透首尔4月26日 - 在围绕朝鲜导弹与核计划的紧张情势升温之际，美军周三开始将受到争议的萨德反导系统的零部件运至韩国的部署地点。