（修正）乌克兰总理称马航客机由专业人员击落

法国选民怀疑两位候选人都无力解决失业和安全两大议题--民调
路透巴黎4月30日 - 周日公布的民调发现，在距离法国总统大选决胜轮投票只有一周之际，很多选民怀疑这两位候选人都不能解决长期性失业和安全问题。
(修正文中最后一段错别字“马航客户”，应为“马航客机”)
路透基辅7月21日 - 乌克兰总理亚采纽克周一表示，该国愿意让国际伙伴来协调马航客机失事事件，乌克兰深信客机是被“专业人员”击落。
“乌克兰准备让我们的西方伙伴来协调这次悲剧的调查。荷兰可以领导调查过程，”亚采纽克说。
“目前，我们对飞机是被击落毫无疑问，因为击落飞机的导弹很可能来自带有雷达导航的SA-11导弹系统。显然，醉醺醺的亲俄分裂分子操作不了，应该有专业人员，”他表示。基辅指责俄罗斯在马航客机被击落中明显负有责任。(完)
(编译 李春喜 审校 高琦)
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
路透巴黎4月30日 - 周日公布的民调发现，在距离法国总统大选决胜轮投票只有一周之际，很多选民怀疑这两位候选人都不能解决长期性失业和安全问题。
路透首尔4月30日 - 韩国表示，美国已重申将负担部署萨德反导系统的费用。而在几天前，美国总统特朗普曾说韩国应该为这套10亿美元、用于防备朝鲜威胁的系统买单。
、 - 路透华盛顿4月30日 - 美国总统特朗普表示，中国可能非法侵入过民主党官员的电子邮件以干预2016年总统选举。这与美国情报机构官员的观点相反，后者称是俄罗斯当局策划了这类黑客攻击。