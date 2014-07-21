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时事要闻 | 2014年 7月 21日 星期一 17:21 BJT

（修正）乌克兰总理称马航客机由专业人员击落

(修正文中最后一段错别字“马航客户”，应为“马航客机”)

路透基辅7月21日 - 乌克兰总理亚采纽克周一表示，该国愿意让国际伙伴来协调马航客机失事事件，乌克兰深信客机是被“专业人员”击落。

“乌克兰准备让我们的西方伙伴来协调这次悲剧的调查。荷兰可以领导调查过程，”亚采纽克说。

“目前，我们对飞机是被击落毫无疑问，因为击落飞机的导弹很可能来自带有雷达导航的SA-11导弹系统。显然，醉醺醺的亲俄分裂分子操作不了，应该有专业人员，”他表示。基辅指责俄罗斯在马航客机被击落中明显负有责任。(完)

(编译 李春喜 审校 高琦)

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