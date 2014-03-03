乌克兰召集全国后备军人 下令军队进入备战状态

特朗普称赞中国应对朝鲜“威胁”的努力
路透华盛顿4月20日 - 美国总统特朗普周四称赞中国在遏制“朝鲜威胁”方面作出的努力。在此之前，朝鲜国家媒体警告可能对美国发动“超强的先发制人的打击”。
路透基辅3月2日 - 乌克兰最高军事官员周日说，该国已经召集所有后备军人，并下令武装军队尽速进入备战状态。
安全委员会秘书长Andriy Paruby说，乌克兰外交部也已接获命令向美国及英国寻求帮助，以确保乌克兰的安全。
Paruby在委员会开完会之后做此宣布，他还说国防部将动员必要数量的军事役龄人口，并加以训练。
他表示，武装军队将提高能源设备的戒备措施。(完)
(编译 李婷仪 审校 龚芳)
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
路透华盛顿4月20日 - 美国总统特朗普周四称赞中国在遏制“朝鲜威胁”方面作出的努力。在此之前，朝鲜国家媒体警告可能对美国发动“超强的先发制人的打击”。
路透伦敦4月20日 - 每日邮报援引未具名的党派消息人士报导称，英国首相特雷莎·梅将在6月8日大选前做出中止欧盟人员自由进入英国的正式竞选承诺。
但相比其他三位候选人--极右翼民族阵线主席玛琳娜.勒庞、保守派菲永和极左翼的梅朗雄，马克龙的领先优势已经缩小。在周日的角逐中，任何两人都可能脱颖而出，进入5月7日的对决。以下是周日选举的各种可能结果：