乌克兰召集全国后备军人 下令军队进入备战状态

路透基辅3月2日 - 乌克兰最高军事官员周日说，该国已经召集所有后备军人，并下令武装军队尽速进入备战状态。

安全委员会秘书长Andriy Paruby说，乌克兰外交部也已接获命令向美国及英国寻求帮助，以确保乌克兰的安全。

Paruby在委员会开完会之后做此宣布，他还说国防部将动员必要数量的军事役龄人口，并加以训练。

他表示，武装军队将提高能源设备的戒备措施。(完)

(编译 李婷仪 审校 龚芳)

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