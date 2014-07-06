乌克兰政府军以优势兵力夺回斯拉维扬斯克控制权

美国研究下一步行动 朝鲜警告“不要惹我们”
路透首尔4月20日 - 美国国务卿蒂勒森(Rex Tillerson)称，美国正在研究针对朝鲜核项目对其施压的方法，而朝鲜国家媒体警告美国当心“超强的先发制人打击”，声称“不要惹我们”。
路透斯拉维扬斯克7月5日 - 乌克兰军队周六驱逐东部城市斯拉维扬斯克的叛军，并再次悬挂起乌克兰国旗。在过去的数月中，这里一直是叛军控制的重镇。
一名路透记者看到约20辆军用运输车和满载武装叛军的公交车驶出克拉马托尔斯克(Kramatorsk)，他们此前显然是从斯拉维扬斯克逃到这里。
约有100至150人的乌克兰军队在斯拉维扬斯克市中心巡逻，一些士兵从一座行政大楼中搬出武器弹药。这里原先被叛军作为总部。
不时可以听到从市郊传出的枪声，该市此前是叛军司令部所在的据点。乌克兰士兵称，政府军尚未全面掌控该市。
刚刚获得任命的乌克兰国防部长Valery Heletey在向乌克兰总统波罗申科汇报时，显得信心满满。
总统网站引述他的话称，“总统下达的从(分裂主义)武装份子手中解放斯拉维扬斯克的命令已经执行。”
乌克兰内政部长Arsen Avakov指出，大量分裂主义份子面对政府军持续的火力，已经逃离。
而叛军也承认遭受损失。
国际文传电讯社援引叛军领导人Arsen Avakov报导称，“乌克兰军队...发起了大规模进攻。由于敌军力量优势明显，顿涅茨克人民共和国武装力量被迫离开北部前线。”(完)
(编译 徐文焰；审校 李春喜)
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
路透首尔4月20日 - 美国国务卿蒂勒森(Rex Tillerson)称，美国正在研究针对朝鲜核项目对其施压的方法，而朝鲜国家媒体警告美国当心“超强的先发制人打击”，声称“不要惹我们”。
路透巴黎4月19日 - 法国总统大选四方力量角逐，支持率接近难料胜负。中间派总统候选人马克龙(Emmanuel Macron)仍为最受青睐的人选，而极右翼玛琳娜·勒庞(Marine Le Pen)的阵营不断提升欧元怀疑论调。
路透雅加达4月19日 - 印尼前教育部长Anies Baswedan周三在雅加达特区省长选举中胜出。此前选情呈现两极分化，印尼素来的伊斯兰宽容处事方式也因此蒙上阴影。