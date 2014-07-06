乌克兰政府军以优势兵力夺回斯拉维扬斯克控制权

路透斯拉维扬斯克7月5日 - 乌克兰军队周六驱逐东部城市斯拉维扬斯克的叛军，并再次悬挂起乌克兰国旗。在过去的数月中，这里一直是叛军控制的重镇。

一名路透记者看到约20辆军用运输车和满载武装叛军的公交车驶出克拉马托尔斯克(Kramatorsk)，他们此前显然是从斯拉维扬斯克逃到这里。

约有100至150人的乌克兰军队在斯拉维扬斯克市中心巡逻，一些士兵从一座行政大楼中搬出武器弹药。这里原先被叛军作为总部。

不时可以听到从市郊传出的枪声，该市此前是叛军司令部所在的据点。乌克兰士兵称，政府军尚未全面掌控该市。

刚刚获得任命的乌克兰国防部长Valery Heletey在向乌克兰总统波罗申科汇报时，显得信心满满。

总统网站引述他的话称，“总统下达的从(分裂主义)武装份子手中解放斯拉维扬斯克的命令已经执行。”

乌克兰内政部长Arsen Avakov指出，大量分裂主义份子面对政府军持续的火力，已经逃离。

而叛军也承认遭受损失。

国际文传电讯社援引叛军领导人Arsen Avakov报导称，“乌克兰军队...发起了大规模进攻。由于敌军力量优势明显，顿涅茨克人民共和国武装力量被迫离开北部前线。”(完)

(编译 徐文焰；审校 李春喜)

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