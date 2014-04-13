综述：乌克兰准备对分离主义者占领行动实施军事打击

2014年4月13日，在乌克兰东部城市Slaviansk警察局前的路障附近，一名亲俄武装人员在检查手中的枪支。 REUTERS/Gleb Garanich

路透基辅/莫斯科4月12日 -分离主义武装分子周六控制了乌克兰东部一座城市，乌克兰政府准备派出军队应对这一“俄罗斯的侵略行为”，从而将俄乌两国间的冲突推入一个危险的新阶段。

携带自动武器的亲俄罗斯活动人士夺取了Slaviansk的政府大楼，并在该市郊区设立了路障。Slaviansk距离俄罗斯边境约150公里(90英哩)。

而在此处以北约80公里(50英哩)处的Kramatorsk，路透目击者表示，武装人员在与警方发生枪战后占领了警察局。

顿涅茨克和卢甘斯克地区另外几座城镇的政府大楼也遭遇袭击。美国政府称这令人回想起俄罗斯吞并克里米亚半岛之前的景象。

“乌克兰东部接连发生亲俄罗斯分离主义者引发的冲突，他们明显得到了俄罗斯的支持。我们对此非常关切。分离主义者煽动暴力和破坏行为，企图削弱和动摇乌克兰，”白宫国家安全委员会发言人Laura Lucas Magnuson说。

“我们在克里米亚加入俄罗斯之前也看到了类似的所谓抗议活动，”她在声明中称，并指出：“我们呼吁俄罗斯总统普京及其政府停止所有令乌克兰局势动荡的努力，并警告不要进行进一步的军事干预。”

白宫周六表示，美国副总统拜登将于4月22日访问基辅，以显示对乌克兰政府的支持。他将成为自乌克兰危机爆发后到访的美国最高官员。

西方指责俄罗斯引发地区动荡，并以此作为派兵保护当地俄罗斯族裔的藉口，就像在克里米亚的所作所为一样。北大西洋公约组织(NATO)称，大批俄罗斯军队集结在乌克兰东部边境；而莫斯科则称其为正常调动。

乌克兰危机升级将加剧爆发“天然气战争”的风险，进而扰乱整个欧洲地区的能源供应。

不过普京周五试图缓和欧洲方面对天然气供应中断的担忧。此前欧盟表示，若俄罗斯把切断对乌克兰天然气供应的威胁变为现实，欧盟将支持乌克兰新政府。

“我想再说一次：我们不想也没有计划切断对乌克兰的天然气供应，”普京表示。“我们保证会全数履行对欧洲消费者的供应义务。”(完)

(编译 徐文焰；审校 张若琪)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。