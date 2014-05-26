乌克兰“巧克力大王”直取总统大位 民众渴望摆脱危机

路透基辅5月26日 - 亿万富翁巧克力商人波罗申科周日以明显优势赢得乌克兰总统选举。他将接过平息亲俄分子叛乱、带领脆弱的乌克兰更加靠近西方的艰巨任务。

波罗申科是乌克兰政治斗争的老手，三个月前他曾为推翻乌克兰亲俄派前总统出钱出力。波罗申科体格魁梧，今年48岁。首轮投票的票站出口民意调查显示，他获得55%的支持率。在乌克兰东部地区，数百万人未能参加这次投票。

投票结果要到周一才公布，但第二名、获得13%支持率的前总理季莫申科(Yulia Tymoshenko)明确表示将认输，因此三周后不必再来一轮决胜选举。

根据对大约25%选票的初步统计，波罗申科得票率为54.1%，季莫申科得票率为13.1%。

波罗申科被称为“巧克力大王”。他必须争分夺秒兑现承诺：结束与东部说俄语的分裂分子之间的“战争”，与俄罗斯协商建立稳定的新型关系，以及拯救被数月的动乱、23年来管理不善和腐败压垮的经济。

波罗申科获得明显胜利部分折射出，支持他的乌克兰人希望结束被普京利用吞并克里米亚半岛的政治真空，争取团结东部希望脱离乌克兰加入俄罗斯的分裂者。

“他把重责大任揽在自己的肩上了，”在独立广场上与群众一起关注开票结果的一名教师Larisa说。“我只希望一切告一段落。我想大家都是这么想的。”

在乌克兰东部的顿巴斯产煤区，激进份子保证关闭投票所的数目约可影响全国选民总数的10%左右。基辅一位官员则说，在投票停火期间过后，军队将恢复“反恐行动。”

**往东与往西的分寸拿捏**

波罗申科说他准备和俄罗斯总统普京谈判，并称俄罗斯是重要的伙伴。他坚持克里米亚必须重回乌克兰。

然而俄罗斯是乌克兰重要市场及能源供应伙伴，只要俄罗斯仍想掌控位于东西方要道之间的乌克兰，波罗申科要如何坚决向西方国家靠拢仍不得而知。

此外，有鉴于乌克兰军力薄弱，而且有俄罗斯军队介入的威胁，目前也还不清楚波罗申科是否有解决东部工业重镇动乱的新方法。

波罗申科称他当选后首先将到顿巴斯(Donbass)视察，他说愿与任何人对话，也愿意提供东部地区许多人所盼望的地方自治、俄语为官方用语权以及预算权力。

波罗申科当选总统想必是欧盟及美国所乐见。美国总统奥巴马赞赏此次选举是恢复乌克兰团结的一步。俄罗斯总统普京虽在周末时表示，准备好与乌克兰新政府合作，但俄罗斯可能会利用东部在选举中的空白来质疑新政府合法性。

波罗申科曾经是乌克兰前总统亚努科维奇的内阁官员，之前亚努科维奇的对手当政时，波罗申科也曾在朝当官。这种横跨政治光谱的经历，使得外界视他为有能力整合乌克兰亲俄、反俄势力的务实主义者。

亚努科维奇垮台之后的修宪，将使波罗申科的总统权限比以前的总统来得小。他将与总理亚采纽克(Arseny Yatseniuk)及议会分享权责。

波罗申科最近几个月与亚采纽克密切合作，波罗申科曾说今年底之前应该举行议会选举--但他也表示，在东部冲突平息之前不应举行。

顿涅茨克及卢甘斯克地区有许多人对无法投票深感沮丧，因为选务人员有的因恐惧而不敢出门、有的遭亲俄武装份子攻击。这两个地区的人口在乌克兰占了将近15%。(完)

(编译 李春喜/李婷仪 审校 张涛/张明钧)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。