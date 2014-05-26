乌克兰下任总统波罗申科希望6月会晤俄领导人

路透基辅5月26日 - 乌克兰下任总统波罗申科周一表示，他希望在6月上半月会晤俄罗斯领袖。他并称，恢复乌克兰东部地区稳定，需要俄罗斯的参与。

武装的亲俄分离主义份子占领着乌克兰东部几个城镇，并阻止当地民众参与周日的总统大选。出口民调显示，波罗申科赢得大选。

“我希望俄罗斯支持解决乌克兰东部地区问题的努力，”波罗申科在记者会上表示。

他重申，愿意与放下武器的分离主义份子对话，但也表示，他不会与威胁国家安全的“恐怖份子”会面。波罗申科并指出，他会使用一切合法手段，确保克里米亚地区回归乌克兰。克里米亚在3月时并入俄罗斯。

俄罗斯周一也表示，已经准备好与乌克兰总统准当选人波罗申科对话，但俄国警告基辅当局不要加强在东部地区的军事行动。

俄罗斯外长拉夫罗夫(Sergei Lavrov)表示，乌克兰当局和东部地区民众进行实质性对话，是解决乌克兰危机的关键。(完)

(编译 蔡美珍；审校 张涛)

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