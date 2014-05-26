乌克兰下任总统波罗申科希望6月会晤俄领导人

特朗普暂且不争边境筑墙费用预算 美国政府周末关门风险减退
路透华盛顿4月25日 - 总统特朗普愿意让步后，美国政府本周末可能关门的威胁周二似有减退。他不再坚持要求国会现在就把美墨边境筑墙费用纳入预算支出法案。
路透基辅5月26日 - 乌克兰下任总统波罗申科周一表示，他希望在6月上半月会晤俄罗斯领袖。他并称，恢复乌克兰东部地区稳定，需要俄罗斯的参与。
武装的亲俄分离主义份子占领着乌克兰东部几个城镇，并阻止当地民众参与周日的总统大选。出口民调显示，波罗申科赢得大选。
“我希望俄罗斯支持解决乌克兰东部地区问题的努力，”波罗申科在记者会上表示。
他重申，愿意与放下武器的分离主义份子对话，但也表示，他不会与威胁国家安全的“恐怖份子”会面。波罗申科并指出，他会使用一切合法手段，确保克里米亚地区回归乌克兰。克里米亚在3月时并入俄罗斯。
俄罗斯周一也表示，已经准备好与乌克兰总统准当选人波罗申科对话，但俄国警告基辅当局不要加强在东部地区的军事行动。
俄罗斯外长拉夫罗夫(Sergei Lavrov)表示，乌克兰当局和东部地区民众进行实质性对话，是解决乌克兰危机的关键。(完)
(编译 蔡美珍；审校 张涛)
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
路透华盛顿4月25日 - 总统特朗普愿意让步后，美国政府本周末可能关门的威胁周二似有减退。他不再坚持要求国会现在就把美墨边境筑墙费用纳入预算支出法案。
路透布鲁塞尔4月25日 - 根据欧盟领导人本周末将认可的一份协商计划草案，他们将坚持要求英国给予2019年其正式退欧前抵达该国并生活满五年的欧盟公民永久居留身份。
路透首尔4月26日 - 在围绕朝鲜导弹与核计划的紧张情势升温之际，美军周三开始将受到争议的萨德反导系统的零部件运至韩国的部署地点。