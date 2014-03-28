奥巴马反驳普京有关乌克兰的言论

路透布鲁塞尔3月26日（记者 Steve Holland/Paul Taylor） -美国总统奥巴马周三在布鲁塞尔发表美国-欧洲关系主题演讲，逐条反驳了俄罗斯总统普京提出的俄罗斯出兵乌克兰的理由。奥巴马没有提及普京的名字。

他解释了为什么美国人应该关心远离本土的地方所发生的事情，并对北约盟友称，在俄罗斯“野蛮武力”面前，是时候加强联盟了。北约很多成员国自冷战结束以来一直在削减国防支出。

奥巴马对那些希望他更加强硬的共和党批评人士称，现在不是威吓的时候，这不是冷战重演，没有简单的答案，也没有军事解决方法。

普京3月18日在克里姆林宫金碧辉煌的圣乔治大厅发表演讲，宣布克里米亚并入俄罗斯。奥巴马演讲的地点在布鲁塞尔美术宫。

“俄罗斯与乌克兰有长期的历史关系，这并不意味着俄罗斯应该能够决定乌克兰的未来。无论多少宣传都不会让假的变成真的，”奥巴马说道。

奥巴马指出，将俄罗斯出兵乌克兰与美国领导的伊拉克战争以及北约在科索沃的军事行动相提并论是错误的，因为在这两件事情上，美国及其盟国都从外国领土撤军了，而俄罗斯仍留在克里米亚。

“俄方声称美国与乌克兰国内法西斯分子勾结、不尊重俄罗斯人，这样的言论是荒唐的。我的祖父曾在巴顿将军的部队中效力，和你们的先辈一样对抗法西斯。”（完）

编译：李富强 发稿：程芳

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。