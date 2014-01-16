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中国财经 | 2014年 1月 16日 星期四 12:08 BJT

乌克兰称中国考虑在乌投建炼油厂

路透基辅1月15日 - 国际文传电讯社周三报导，中国考虑在乌克兰黑海海岸投资建设一新炼油厂。

报导援引乌克兰能源部长EduardStavytsky的话称，新炼厂可能需斥资达20亿美元，或许在乌克兰南部的敖德萨(Odessa)或赫尔松(Kherson)地区建设。

乌克兰有六座大型炼油厂，但仅有两个正常炼油。生产商称，当前的税收机制使石油加工无利可图。

Stavytsky去年说，中石油(601857.SS)考虑在乌克兰投资建设一个炼油厂。

乌克兰去年1月至11月石油加工规模下降约26%，汽油产量下降41%。乌克兰自身没有充足的原材料供炼厂加工，高度依赖俄罗斯和哈萨克斯坦进口原油。

乌克兰总统亚努科维奇上月访问中国，称中国近期可能在乌克兰投资约80亿美元。(完)

(编译 李爽 审校 王冠中)

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