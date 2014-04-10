乌克兰首富化身“和平鸽” 斡旋平息东部局势

乌克兰当局与国内亲俄分裂主义力量陷入僵持局面，该国首富里纳特·阿克梅托夫（Rinat Akhmetov）出面调停，试图协助组建新的政治联盟。阿克梅托夫是乌克兰钢铁和矿业大亨，消息人士称周一以来他积极参与同分裂主义力量的谈判，甚至对后者的一些要求表示同情，同时他还敦促执法机构不要通过动武来结束僵局。据《福布斯》估计，阿克梅托夫的身家达114亿美元。图为阿克梅托夫的资料图片。路透