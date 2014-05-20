乌克兰首富呼吁雇员和平抗议 反对分裂分子

中国官媒评论称朝鲜须尊重和遵守联合国决议 不可在错误道路上越走越远
路透北京4月30日 - 人民日报周日刊登”朝鲜半岛需要负责任行动“（钟声）的评论文章称， 朝鲜必须尊重和遵守联合国安理会决议，不可在射导、核试、被制裁，再射导、再核试、再被进一步制裁的错误道路上越走越远。
路透基辅5月20日 - 乌克兰首富阿克梅托夫（Rinat Akhmetov）周二呼吁其雇员举行和平抗议，反对计划破坏5月25日总统选举的分裂分子。
阿克梅托夫对分裂分子提出最严厉的指责，并敦促人们为了顿巴斯(Donbass)团结起来，不拿武器，不戴面具。
阿克梅托夫是煤炭和钢铁大亨，在乌克兰东部拥有工厂，估计他手下的雇员达30万。他表示，乌克兰人民应该从周二中午开始在他们的企业内举行“和平的警告抗议”，届时该地区将响起警报声。
他还指出，示威应该每天都举行，直到实现和平；他还敦促汽车驾驶员鸣笛加入示威。
阿克梅托夫对分裂分子的态度更加强硬，似乎确认他现在支持乌克兰过渡政府通过周日的总统选举稳定乌克兰局势。
《福布斯》杂志估计阿克梅托夫拥有114亿美元财富，他是乌克兰东部最有影响力的人，因为他的商业帝国覆盖该地区。（完）
编译：李富强 发稿：王琛
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