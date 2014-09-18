乌克兰总理要求军队保持全面战备

乌克兰总理亚采纽克周三要求政府军保持全面战备状态。在分离主义者控制的东部城市顿涅茨克又发生交战，导致至少两名平民丧生，这进一步使得停火岌岌可危。亚采纽克说：“俄罗斯绝不会给我们带来和平与稳定。那不是他们的目标。因此我要求国防部长确保军队全面战备状态。”亚采纽克是乌克兰高层的强硬派。图为亚采纽克。路透