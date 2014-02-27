乌克兰国会提名前经济部长担任政府总理

路透基辅2月27日 - 乌克兰国会周四同意该国应由联合政府领导，并提议前经济部长ArsenyYatseniuk出任总理。

“我们的国家正处于经济和政治崩溃的边缘，”他在获得提名后对国会表示，并警告称乌克兰领土完整正面临的威胁。Yatseniuk同时还承诺将会促进欧洲一体化。(完)

(编译 洪曦; 审校 郑茵)

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