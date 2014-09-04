乌克兰总理称俄罗斯是恐怖主义国家

乌克兰总理亚采纽克（Arseny Yatseniuk）周三抨击俄罗斯在乌克兰东部的行为，称俄罗斯是“恐怖主义国家”，并重申乌克兰想要加入北约的愿望。他表示，乌克兰正加紧推进在乌克兰和俄罗斯之间建立“真正的国家边境线”的项目，但他未进一步详述。图为亚采纽克。路透