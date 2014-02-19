基辅独立广场抗议活动遭清场 多名警察和示威者丧生

路透基辅2月19日（记者 Pavel Polityuk/Marcin Goettig） -乌克兰防暴警察周三凌晨指责抗议者盘踞基辅市中心的独立广场，之前这里经历了该国独立以来最血腥的一天。

警察冲进独立广场，与试图保卫这一抗议场所的示威者发生冲突。一些抗议者手持棍棒，头戴钢盔、身着防弹衣。三个月来，反对乌克兰总统亚努科维奇的抗议者占据了该广场。

一名路透摄影记者称，数以千计的抗议者坚守在独立广场，帐篷、成堆的轮胎和木材燃烧着，腾起滚滚浓烟。反政府示威者用作抗议活动总部的一幢工会大楼多层起火。

至少14名抗议者和7名警察在基辅清场冲突中丧生，周二爆发的这场暴力活动延续到次日凌晨。警方和反对派抗议者代表称，很多人中枪死亡，数百人受伤，很多人伤势严重。

西方国家政府要求乌克兰保持克制并进行对话。白宫称，美国副总统拜登与亚努科维奇通话，敦促后者撤出政府武装，保持最大程度的克制。

乌克兰国家安全机构之前曾给抗议者划定了结束混乱状态的最后期限，并威胁采取“严厉措施”。之后，警察冲入广场，并在凌晨发动了全面攻势，期间还投掷了防暴手榴弹。

在安全部队向广场推进之际，反对派领导人Vitaly Klitschko告诉广场上的抗议者：“我们不会离开这里。这是自由之岛。我们要坚守在这里。”

他随后到亚努科维奇办公室要求对话，但是他的发言人表示，他和另一名反对派领导人，政府前经济部长Arseny Yatsenyuk，一小时后仍在等待与总统见面。

在抗议者和警察在基辅街头混战之际，俄罗斯称事态升级是“西方政客和欧洲组织纵容的直接结果，他们对激进力量的过激行动熟视无睹。”（完）

编译：王凤昌 发稿：王琛

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